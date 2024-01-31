https://ria.ru/20240131/modul-1924491624.html

Первому японскому лунному модулю придется на время "уснуть"

Первому японскому лунному модулю придется на время "уснуть" - РИА Новости, 31.01.2024

Первому японскому лунному модулю придется на время "уснуть"

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что первый японский лунный модуль SLIM "уснет" с 1 февраля, об этом агентство сообщило в сети Х. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T06:28

2024-01-31T06:28

2024-01-31T06:28

луна

япония

земля

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ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что первый японский лунный модуль SLIM "уснет" с 1 февраля, об этом агентство сообщило в сети Х. "С 1 февраля SLIM на время уснет. Сейчас солнечные батареи штатно генерируют энергию, SLIM работает без проблем на электричестве от солнечных батарей", - сообщило агентство. Это связано с тем, что в точке прилунения наступит лунный "заход солнца". Вскоре после успешного прилунения модуля из-за того, что он совершил посадку в неправильном положении, не удалось запустить его солнечные батареи. Однако 29 января JAXA сообщило, что ему удалось возобновить работу батарей и модуля и разместило новые лунные снимки, на которых дало названия пород собак скалам на фотографии для правильного понимания масштаба: японские акита-ину, сиба-ину и кай-кэн, а также бульдог, сенбернар и той-пудель. Первый японский модуль SLIM успешно выполнил главную задачу по точному прилуненюя с погрешностью не более 100 метров, место прилунения отстояло от заданной точки на 55 метров. Точность прилунения в заданной точке, по мнению разработчиков, для космонавтики означает переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку – этот тезис является слоганом страницы модуля в соцсети Х. Точность прилунения в конкретно заданной точке является важным этапом для подготовки прилунения пилотируемых аппаратов. Япония стала пятой страной, осуществившей посадку своих космических аппаратов на Луну. Несмотря на то, что положение модуля при прилунении отличалось от заданного, его камеры смогли снять поверхность Луны и отделение двух роботов, которые модуль принес на Луну, LEV1 и LEV2 прошло успешно, они начали работу на поверхности Луны и, как сообщалось, успели снять корпус модуля SLIM после прилунения. Прилунение состоялось в 0 часов 20 минут 20 января этого года (18-20 МСК 19 января). Однако затем выяснилось, что возникли проблемы с солнечными батареями. Модуль перешел на энергообеспечение от запасного аккумулятора, который затем был отключен на 12% для того, чтобы при наступлении благоприятного времени суток (на Луне 14 дней ночь, 14 дней день) попробовать перезапустить батареи вновь. Это и было осуществлено 29 января. Японский модуль SLIM был запущен в сентябре прошлого года. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен был опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Перед прилунением модуль вычислил кратеры по снятым его камерами изображениям, сопоставил их с данными о месте посадки так, чтобы погрешность не превышала 100 метров. Помимо этого, в ходе запуска модуля преследовались несколько задач: проверка технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля и проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так позволит перевозить большее количество необходимой техники. После выхода на орбиту Луны модуль изучал ее поверхность с помощью камер навигации. SLIM принес на Луну два робота: LEV1 и LEV2. Согласно первоначальным планам, LEV1 должен заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольны мяч. После прилунения он должен был принять вытянутую форму и двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM, как ожидалось, должен заняться астрономическими наблюдениями. Ранее сообщалось, что если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.

https://ria.ru/20240121/indiya-1922583861.html

https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html

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луна, япония, земля