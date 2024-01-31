https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924639588.html
В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации не прописаны сроки службы
В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации не прописаны сроки службы - РИА Новости, 31.01.2024
В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации не прописаны сроки службы
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в новом законопроекте о мобилизации не прописаны предельные сроки службы, и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:42
2024-01-31T17:42
2024-01-31T17:42
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в новом законопроекте о мобилизации не прописаны предельные сроки службы, и потому намерен подать альтернативный законопроект. Накануне новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Раду. Украинские СМИ сообщили, что по новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается. "Говорили о демобилизации, а четких сроков службы так и не прописали. Прописали, что это возможно, когда-то, наверное, как будет время. Вы же понимаете, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство", - написал Гончаренко.Он заявил, что в таком виде голосовать за законопроект не будет и намерен подготовить альтернативный. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240118/mobilizatsiya-1922208285.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что в новом проекте о мобилизации не прописаны сроки службы
Депутат Рады Гончаренко намерен подать альтернативный законопроект о мобилизации
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что в новом законопроекте о мобилизации не прописаны предельные сроки службы, и потому намерен подать альтернативный законопроект.
Накануне новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Раду. Украинские СМИ сообщили, что по новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
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"Говорили о демобилизации, а четких сроков службы так и не прописали. Прописали, что это возможно, когда-то, наверное, как будет время. Вы же понимаете, что никакой демобилизации через 36 месяцев не будет. Вы и с мобилизацией получите проблемы именно из-за того, что нет предельных сроков службы. Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство", - написал Гончаренко.
Он заявил, что в таком виде голосовать за законопроект не будет и намерен подготовить альтернативный.
Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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