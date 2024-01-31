https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924591995.html

Во Львовской области сотрудники военкоматов наденут видеокамеры

Во Львовской области сотрудники военкоматов наденут видеокамеры - РИА Новости, 31.01.2024

Во Львовской области сотрудники военкоматов наденут видеокамеры

Сотрудники военкоматов во Львовской области на западе Украины будут раздавать повестки под запись нагрудных видеокамер, сообщает областной территориальный центр РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:12

2024-01-31T15:12

2024-01-31T15:12

специальная военная операция на украине

в мире

львовская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники военкоматов во Львовской области на западе Украины будут раздавать повестки под запись нагрудных видеокамер, сообщает областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. "Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и оповещения граждан будут использовать боди-камеры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в социальной сети. Отмечается, что, если возникнет необходимость проанализировать конфликтные ситуации с согражданами, эти видеозаписи будут попадать в военкоматы. Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240131/vsu-1924549997.html

https://ria.ru/20240131/odessa-1924488872.html

львовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, львовская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр