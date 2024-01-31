https://ria.ru/20240131/missiya-1924518869.html

Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля

Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля - РИА Новости, 31.01.2024

Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля

Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:49

2024-01-31T10:49

2024-01-31T10:49

красное море

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран сообщества. "Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля - ред.) запустить миссию", - сказал он. Боррель добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссией. Он также подчеркнул, что миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.

https://ria.ru/20240131/esminets-1924507443.html

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красное море, жозеп боррель, евросоюз