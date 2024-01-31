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Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля - РИА Новости, 31.01.2024
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10:49 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/missiya-1924518869.html
Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля
Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля - РИА Новости, 31.01.2024
Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля
Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:49
2024-01-31T10:49
красное море
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран сообщества. "Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля - ред.) запустить миссию", - сказал он. Боррель добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссией. Он также подчеркнул, что миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.
https://ria.ru/20240131/esminets-1924507443.html
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красное море, жозеп боррель, евросоюз
Красное море, Жозеп Боррель, Евросоюз
Миссию ЕС в Красном море могут запустить к 17 февраля

Боррель: миссию Евросоюза в Красном море могут запустить к 17 февраля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Миссия ЕС в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран сообщества.
"Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля - ред.) запустить миссию", - сказал он.
Боррель добавил, что странам ЕС предстоит решить, кто возглавит командование европейской миссией. Он также подчеркнул, что миссия не будет участвовать в действиях против хуситов, а займется лишь обеспечением безопасности судоходства.
Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019 года
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца
09:44
 
Красное мореЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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