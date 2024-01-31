https://ria.ru/20240131/medkurs-1924486461.html

Старшеклассникам предложили провести курс по оказанию помощи при обстрелах

Старшеклассникам предложили провести курс по оказанию помощи при обстрелах - РИА Новости, 31.01.2024

Старшеклассникам предложили провести курс по оказанию помощи при обстрелах

Российским школьникам предлагают преподавать курсы оказания первой медицинской помощи с практическими навыками, что позволит ребятам, в частности, оказывать... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:41

2024-01-31T04:41

2024-01-31T04:41

общество

россия

украина

ссср

сергей кравцов

валентина матвиенко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российским школьникам предлагают преподавать курсы оказания первой медицинской помощи с практическими навыками, что позволит ребятам, в частности, оказывать необходимую помощь гражданам, пострадавшим от обстрелов. Соответствующие письма в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева направила Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ), документ есть в распоряжении РИА Новости. "По данным Всемирной организации здравоохранения, около 70% людей, пострадавших от травм, погибают из-за неоказания им необходимой первой помощи. Отдельно отмечено, что правильные медицинские действия в отношении пострадавшего, совершенные в течение первых пяти минут, повышают шансы на выживание более чем в 50% случаев", - отмечают эксперты. По мнению членов Ассоциации, особую важность данный вопрос приобретает в условиях Специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на территории Украины. Так, по данным экспертов, 92% смертей связаны с отсутствием первой помощи, которую необходимо оказать в максимально сжатые сроки после ранения. "Кроме того, ряд регионов России находится под постоянными обстрелами, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе и дети", - говорится в обращении за подписью главы Ассоциации Муслима Муслимова. Таким образом, в современных условиях умение людей оказывать первую медицинскую помощь "становится одним из главных базовых навыков, позволяющих своевременно прийти на помощь в экстренных ситуациях и спасти человеку жизнь", говорится в документе. Для решения этого вопроса эксперты считают необходимым на государственном уровне выработать комплекс мер, направленных на получение гражданами России знаний, позволяющих в случае необходимости поддержать жизненно важные функции организма пострадавшего. Школьный курс медпомощи"Учитывая вышеизложенное, предлагаем ввести в школьную программу для учеников 9-11-х классов обязательный курс по оказанию первой медицинской помощи. Данная образовательная программа должна включать в себя как теоретические знания, так и практическую подготовку с отработкой основных навыков в условиях, приближенных к реальным", - отмечают в Ассоциации. Кроме того, по их мнению, "представляется целесообразным включить в указанный образовательный курс основы тактической медицины, позволяющих оказать первую помощь людям, пострадавшим от боевых действий". Предложения предлагается закрепить на законодательном уровне. В Ассоциации напоминают, что практика обучения школьников основам оказания медицинской помощи была повсеместно распространена в СССР, где помимо обязательной школьной программы по данному вопросу успешно функционировали различные тематические кружки и самодеятельные объединения. "Реализация предложенной нами инициативы позволит на системной основе повысить уровень осведомленности граждан о мерах, которые необходимо предпринять по спасению пострадавшего в первые минуты после происшествия, что, несомненно, будет способствовать снижению смертности в России", - говорится в обращении. Учитывая особую государственную и социальную значимость данного вопроса, эксперты НАУЗ готовы принять активное участие в разработке соответствующей нормативно-правовой базы, а также провести необходимое обучение школьных педагогов, отмечается в письме. "Уже сегодня многие граждане России оказываются в эпицентре происшествий, при которых пострадавшим требуется неотложная помощь. Принятие данной инициативы позволит кратно увеличить количество людей, способных оперативно и квалифицированно реагировать в экстренных ситуациях и произвести комплекс необходимых мероприятий до приезда врачей", - подчеркивают эксперты.

https://ria.ru/20240116/mishustin-1921627015.html

https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921567344.html

https://ria.ru/20231214/rekomendatsii-1915775565.html

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общество, россия, украина, ссср, сергей кравцов, валентина матвиенко