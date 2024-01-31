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Матушкин: в Тамбовской области увеличат количество грантов для учащихся - РИА Новости, 31.01.2024
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Тамбовская область
 
19:17 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/matushkin-1924663887.html
Матушкин: в Тамбовской области увеличат количество грантов для учащихся
Матушкин: в Тамбовской области увеличат количество грантов для учащихся - РИА Новости, 31.01.2024
Матушкин: в Тамбовской области увеличат количество грантов для учащихся
В Тамбовской области с 18 до 22 будет увеличено количество ежегодных областных грантов для учащихся и аспирантов, сообщил председатель областной Думы Евгений... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:17
2024-01-31T19:17
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ТАМБОВ, 31 янв - РИА Новости. В Тамбовской области с 18 до 22 будет увеличено количество ежегодных областных грантов для учащихся и аспирантов, сообщил председатель областной Думы Евгений Матушкин. "Мы увеличиваем количество областных ежегодных грантов. В настоящее время в Тамбовской области учреждены 18 таких грантов: для обучающихся общеобразовательных организаций, спортивных школ, профессиональных образовательных организаций, для аспирантов организаций высшего образования. Для поддержки и стимулирования обучающихся принято решение увеличить общее количество грантов до 22", - пояснил Матушкин по итогам первого в весенне-летней сессии заседания Думы, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. Также на заседании депутаты приняли решение о награждении жителей, способствующих развитию донорского движения в области. "Двенадцать жителей региона, которые сдали кровь и ее компоненты более 100 раз, будут удостоены нагрудного знака "Донорская слава Тамбовщины". Этот нагрудный знак был учрежден по инициативе главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова. Люди, которые занимаются столь благородным делом ради спасения человеческих жизней, которые являются примером человеколюбия и милосердия, заслуживают огромного уважения и признания. Вместе с нагрудным знаком доноры получат единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей", - сказал Матушкин. По его словам, на заседании рассмотрены документы, касающиеся установления координат границ Тамбовской области. "Принят закон об утверждении заключения соглашения об установлении координатного описания границы между Тамбовской и Саратовской областями, а также рассмотрен закон об утверждении дополнительного соглашения об установлении описания части границы между Пензенской и Тамбовской областями. Работа по установлению координатного описания между Тамбовской областью и пятью субъектами Российской Федерации – Воронежской, Саратовской, Рязанской, Липецкой и Пензенской областями завершается", - отметил председатель Облдумы.
https://ria.ru/20240104/tambov-1919703861.html
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тамбовская область, саратовская область, пензенская область
Тамбовская область, Тамбовская область, Саратовская область, Пензенская область

Матушкин: в Тамбовской области увеличат количество грантов для учащихся

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Тамбовской областиГлава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Глава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Тамбовской области
Глава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Архивное фото
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ТАМБОВ, 31 янв - РИА Новости. В Тамбовской области с 18 до 22 будет увеличено количество ежегодных областных грантов для учащихся и аспирантов, сообщил председатель областной Думы Евгений Матушкин.
"Мы увеличиваем количество областных ежегодных грантов. В настоящее время в Тамбовской области учреждены 18 таких грантов: для обучающихся общеобразовательных организаций, спортивных школ, профессиональных образовательных организаций, для аспирантов организаций высшего образования. Для поддержки и стимулирования обучающихся принято решение увеличить общее количество грантов до 22", - пояснил Матушкин по итогам первого в весенне-летней сессии заседания Думы, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
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Также на заседании депутаты приняли решение о награждении жителей, способствующих развитию донорского движения в области.
"Двенадцать жителей региона, которые сдали кровь и ее компоненты более 100 раз, будут удостоены нагрудного знака "Донорская слава Тамбовщины". Этот нагрудный знак был учрежден по инициативе главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова. Люди, которые занимаются столь благородным делом ради спасения человеческих жизней, которые являются примером человеколюбия и милосердия, заслуживают огромного уважения и признания. Вместе с нагрудным знаком доноры получат единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей", - сказал Матушкин.
По его словам, на заседании рассмотрены документы, касающиеся установления координат границ Тамбовской области.
"Принят закон об утверждении заключения соглашения об установлении координатного описания границы между Тамбовской и Саратовской областями, а также рассмотрен закон об утверждении дополнительного соглашения об установлении описания части границы между Пензенской и Тамбовской областями. Работа по установлению координатного описания между Тамбовской областью и пятью субъектами Российской Федерации – Воронежской, Саратовской, Рязанской, Липецкой и Пензенской областями завершается", - отметил председатель Облдумы.
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