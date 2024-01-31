https://ria.ru/20240131/master-klassy-1924633659.html
Бесплатные мастер-классы на ГУМ-Катке в феврале
Бесплатные мастер-классы на ГУМ-Катке в феврале - РИА Новости, 31.01.2024
Бесплатные мастер-классы на ГУМ-Катке в феврале
В зимнем сезоне 2023/2024 на главном катке страны проходят бесплатные мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:26
2024-01-31T17:26
2024-01-31T18:23
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924634271_0:450:2779:2013_1920x0_80_0_0_b3f179a8fd0c6785e7b69648e6458493.jpg
МОСКВА, 31 янв – пресс-служба АО "ТД ГУМ". В зимнем сезоне 2023/2024 на главном катке страны проходят бесплатные мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Каждую субботу для детей старше 7 лет совместно с Федерацией Хоккея России проводятся тренировки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная Машина". Занятия проходят под руководством тренера по развитию технических навыков игроков сборных команд России по хоккею Валерия Новикова. В 9:00 на ГУМ-Каток ждут ребят без опыта занятия в хоккейных школах. В течение часа они проходят обучение базовым навыкам владения коньками и клюшкой. В 10:30 проходит мастер-класс для воспитанников хоккейных школ. Они выполняют упражнения, направленные на развитие основных технических качеств хоккеиста с учетом имеющегося уровня подготовки. (катание, бросок, передача и приём шайбы, элементы обводки соперника) Дети делятся на мини-группы. За каждой группой закрепляется свой тренер Максимальное количество участников в каждой группе – 24 человека. Регистрация на мастер- класс проводится на сайте. Глубина записи – шесть дней, регистрация открывается в понедельник в 9:00 на ближайшую субботу. Каждое воскресенье на ГУМ-Катке ждут любителей фигурного катания. Все участники мастер-классов смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – скольжение, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду. 4 и 18 февраля занятие проведет старший тренер Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной Екатерина Косолап (18 февраля с участием Анастасии Гребенкиной). 11 и 25 февраля мастер классы проведет Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Начало мастер-классов в 09:00 и 10:30. Количество мест ограничено – 30 человек. Принять участие в мастер-классах можно только один раз за сезон. Глубина записи – 6 дней. Регистрация открывается во вторник в 9:00 на ближайшее воскресенье. Взрослым, которые хотят пойти на мастер-класс с ребенком, нужно получить бесплатный билет сопровождения в кассе ГУМ-Катка перед началом сеанса. Он не дает возможности выхода на лед. Для получения бесплатного билета сопровождения на кассе нужно показать распечатанный билет на мастер-класс. Бесплатные мастер классы для детей и взрослых уже много лет являются доброй традицией ГУМ-Катка, так же, как и бесплатные сеансы в будние дни. С 9:00 до 13:30 с понедельника по пятницу получите бесплатный билет в кассе ГУМ-Катка и наслаждайтесь атмосферой зимней сказки в самом центре Москвы. До встречи на ГУМ-Катке! Возрастная категория 0+Реклама, АО "ТД ГУМ", ИНН 7710035963, erid: 4CQwVszH9pWvoQCSRbk
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924634271_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_2d1a0bdb028570b6a18ae7ae8c850df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 31 янв – пресс-служба АО "ТД ГУМ". В зимнем сезоне 2023/2024 на главном катке страны проходят бесплатные мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.
Каждую субботу для детей старше 7 лет совместно с Федерацией Хоккея России проводятся тренировки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная Машина". Занятия проходят под руководством тренера по развитию технических навыков игроков сборных команд России по хоккею Валерия Новикова.
В 9:00 на ГУМ-Каток ждут ребят без опыта занятия в хоккейных школах. В течение часа они проходят обучение базовым навыкам владения коньками и клюшкой.
В 10:30 проходит мастер-класс для воспитанников хоккейных школ. Они выполняют упражнения, направленные на развитие основных технических качеств хоккеиста с учетом имеющегося уровня подготовки. (катание, бросок, передача и приём шайбы, элементы обводки соперника)
Дети делятся на мини-группы. За каждой группой закрепляется свой тренер
Максимальное количество участников в каждой группе – 24 человека. Регистрация на мастер- класс проводится на сайте
. Глубина записи – шесть дней, регистрация открывается в понедельник в 9:00 на ближайшую субботу.
Каждое воскресенье на ГУМ-Катке ждут любителей фигурного катания. Все участники мастер-классов смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – скольжение, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.
4 и 18 февраля занятие проведет старший тренер Школы фигурного катания Анастасии Гребенкиной Екатерина Косолап (18 февраля с участием Анастасии Гребенкиной).
11 и 25 февраля мастер классы проведет Олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Начало мастер-классов в 09:00 и 10:30. Количество мест ограничено – 30 человек. Принять участие в мастер-классах можно только один раз за сезон. Глубина записи – 6 дней. Регистрация открывается во вторник в 9:00 на ближайшее воскресенье.
Взрослым, которые хотят пойти на мастер-класс с ребенком, нужно получить бесплатный билет сопровождения в кассе ГУМ-Катка перед началом сеанса. Он не дает возможности выхода на лед. Для получения бесплатного билета сопровождения на кассе нужно показать распечатанный билет на мастер-класс.
Бесплатные мастер классы для детей и взрослых уже много лет являются доброй традицией ГУМ-Катка, так же, как и бесплатные сеансы в будние дни. С 9:00 до 13:30 с понедельника по пятницу получите бесплатный билет в кассе ГУМ-Катка и наслаждайтесь атмосферой зимней сказки в самом центре Москвы.
Реклама, АО "ТД ГУМ", ИНН 7710035963, erid: 4CQwVszH9pWvoQCSRbk