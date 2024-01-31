https://ria.ru/20240131/maldivy-1924534272.html
Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении в столице
Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении в столице - РИА Новости, 31.01.2024
Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении в столице
Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим получил в среду ранения после нападения на него на улице города Мале, сообщает издание Sun Online. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:47
2024-01-31T11:47
2024-01-31T11:48
мальдивы
мале
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994653_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_83edf5143611dcd001f0f240cd540465.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим получил в среду ранения после нападения на него на улице города Мале, сообщает издание Sun Online. "Предварительные данные показывают, что на него напали с применением холодного оружия", - сообщил представитель полиции, добавив, что состояние Шамима стабильное. Как отметили в генпрокуратуре, на Шамима напали два человека на мотоцикле. Бывший президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих назвал нападение на Шамима "политически мотивированным актом насилия" и призвал действующее правительство как можно скорее привлечь виновных к ответственности. В свою очередь основная оппозиционная "Мальдивская демократическая партия" обвинила действующую администрацию президента Мохамеда Муиззу в неспособности обеспечить должную защиту чиновников, на которых возложено выполнение конституционных обязанностей. "Эта партия также отмечает, что после успешного подавления насильственных нападений на Мальдивах во время прежней администрации количество таких преступлений возросло после того, как президент Муиззу вступил в должность", - цитирует издание заявление партии.
https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html
мальдивы
мале
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_934add1f0cd305f57ddd8ef39504e375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, мале, в мире
Генпрокурор Мальдив получил ранения при нападении в столице
Генпрокурор Мальдив Шамим ранен при нападении на него на улице Мале
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв – РИА Новости.
Генеральный прокурор Мальдив Хусейн Шамим получил в среду ранения после нападения на него на улице города Мале, сообщает издание Sun Online
.
"Предварительные данные показывают, что на него напали с применением холодного оружия", - сообщил представитель полиции, добавив, что состояние Шамима стабильное.
Как отметили в генпрокуратуре, на Шамима напали два человека на мотоцикле.
Бывший президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих назвал нападение на Шамима "политически мотивированным актом насилия" и призвал действующее правительство как можно скорее привлечь виновных к ответственности.
В свою очередь основная оппозиционная "Мальдивская демократическая партия" обвинила действующую администрацию президента Мохамеда Муиззу в неспособности обеспечить должную защиту чиновников, на которых возложено выполнение конституционных обязанностей.
"Эта партия также отмечает, что после успешного подавления насильственных нападений на Мальдивах во время прежней администрации количество таких преступлений возросло после того, как президент Муиззу вступил в должность", - цитирует издание заявление партии.
Не совсем рай: что нужно знать перед поездкой на Мальдивы