https://ria.ru/20240131/magadan-1924520587.html

В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей

В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 31.01.2024

В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей

В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей, жителям региона предложили придумать для него название, сообщает в среду правительство... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:55

2024-01-31T10:55

2024-01-31T10:55

надежные люди

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости. В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей, жителям региона предложили придумать для него название, сообщает в среду правительство Колымы. "Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области приглашает колымчан выбрать название для фестиваля по плетению маскировочных сетей. Это мероприятие планируется провести 2 марта в спорткомплексе "Президентский". По отзывам бойцов, колымские масксети в зоне СВО считаются самыми лучшими. Их плетением занимаются многие волонтерские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, образовательных учреждений из Магадана и округов", - говорится в сообщении. Власти рассказали, что плетением сетей на фестивале как раз займутся те, кто уже давно работает над ними в составе волонтерских организаций, всего выступят 22 команды. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы.

https://ria.ru/20240111/seti-1920665173.html

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магадан, магаданская область