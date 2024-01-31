https://ria.ru/20240131/magadan-1924520587.html
В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей
В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 31.01.2024
В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей
В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей, жителям региона предложили придумать для него название, сообщает в среду правительство... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:55
2024-01-31T10:55
2024-01-31T10:55
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магаданская область
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МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости. В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей, жителям региона предложили придумать для него название, сообщает в среду правительство Колымы. "Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области приглашает колымчан выбрать название для фестиваля по плетению маскировочных сетей. Это мероприятие планируется провести 2 марта в спорткомплексе "Президентский". По отзывам бойцов, колымские масксети в зоне СВО считаются самыми лучшими. Их плетением занимаются многие волонтерские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, образовательных учреждений из Магадана и округов", - говорится в сообщении. Власти рассказали, что плетением сетей на фестивале как раз займутся те, кто уже давно работает над ними в составе волонтерских организаций, всего выступят 22 команды. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы.
https://ria.ru/20240111/seti-1920665173.html
магадан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область
Надежные люди, Магадан, Магаданская область
В Магадане проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей
В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей
МАГАДАН, 31 янв - РИА Новости. В Магадане 2 марта проведут фестиваль по плетению маскировочных сетей, жителям региона предложили придумать для него название, сообщает в среду правительство Колымы.
"Министерство внутренней и информационной политики Магаданской области
приглашает колымчан выбрать название для фестиваля по плетению маскировочных сетей. Это мероприятие планируется провести 2 марта в спорткомплексе "Президентский". По отзывам бойцов, колымские масксети в зоне СВО считаются самыми лучшими. Их плетением занимаются многие волонтерские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, образовательных учреждений из Магадана и округов", - говорится в сообщении.
Власти рассказали, что плетением сетей на фестивале как раз займутся те, кто уже давно работает над ними в составе волонтерских организаций, всего выступят 22 команды. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы.
Жители Магадана отправили маскировочные сети в зону СВО