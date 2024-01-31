https://ria.ru/20240131/losikhi-1924676028.html

Под Костромой из ледяной воды вытащили двух лосих, выжила только одна

Под Костромой из ледяной воды вытащили двух лосих, выжила только одна - РИА Новости, 31.01.2024

Под Костромой из ледяной воды вытащили двух лосих, выжила только одна

Спасатели в Костромской области вытащили из ледяной воды провалившихся под лед двух молодых лосих, но выжила только одна, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:50

2024-01-31T20:50

2024-01-31T20:50

происшествия

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Спасатели в Костромской области вытащили из ледяной воды провалившихся под лед двух молодых лосих, но выжила только одна, сообщает ГУ МЧС по региону. "Сообщение о том, что под лёд на Костромском разливе провалились два лося, поступило сегодня от рыбаков-очевидцев. По их словам, два молодых лося пытались перебежать водоем. Но тонкий ледовый покров не выдержал веса животных", - говорится в сообщении. На место происшествия выехали экстренные службы. Спасатели пожарно-спасательной службы Костромской области пропилили бензопилой лед и вытянули лосиху из воды на твёрдую поверхность. "Сотрудники центра ГИМС и специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды вытащили обессиленное животное к берегу. Молодая лосиха осталась совсем без сил, даже не смогла встать. В воде она провела больше четырех часов. Вторая, к сожалению, не выжила", - информирует ГУ МЧС. В ведомстве подчеркивают, что сейчас толщина льда в районе происшествия всего два-четыре сантиметра. "Но рядом тем не менее рыбачат рыбаки. Сотрудники МЧС убедительно просят рыбаков быть осторожными и разумно подходить к собственной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240131/orlan-1924638665.html

https://ria.ru/20240123/ozero-1923070434.html

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происшествия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кострома