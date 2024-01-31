Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступил в Госдуме - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/lavrov-1924627765.html
Лавров выступил в Госдуме
Лавров выступил в Госдуме - РИА Новости, 31.01.2024
Лавров выступил в Госдуме
Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:06
2024-01-31T17:06
россия
сергей лавров
госдума рф
снг
александр жуков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" и ответил на вопросы парламентариев, сообщили в российском МИД. Лавров выступит перед депутатами Госдумы в ходе правчаса 14 февраля, он расскажет об актуальных вопросах внешней политики России, сообщил ранее первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "31 января Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в совместном заседании Комитета Государственной Думы по международным делам; Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками и Комитета по контролю, которое состоялось в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", - сообщили в МИД РФ, отметив, что на встрече также присутствовали руководители партийных фракции в Госдуме. Как указали в дипведомстве, в своем выступлении Лавров обратился к ключевым задачам российской дипломатии, "включая обеспечение национальных интересов, укрепление суверенитета и упрочение ведущих позиций страны на международной арене". "В ходе состоявшегося обсуждения были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач в различных областях в условиях геополитической турбулентности", - отметили в российском МИД.
https://ria.ru/20240131/briks-1924516874.html
https://ria.ru/20240131/lavrov-1924516307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b56ef9751c353f76c559b198321dea3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, госдума рф, снг, александр жуков, политика
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, СНГ, Александр Жуков, Политика
Лавров выступил в Госдуме

Лавров выступил в Госдуме в преддверии намеченного на 14 февраля правчаса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" и ответил на вопросы парламентариев, сообщили в российском МИД.
Лавров выступит перед депутатами Госдумы в ходе правчаса 14 февраля, он расскажет об актуальных вопросах внешней политики России, сообщил ранее первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Лавров прокомментировал расширение БРИКС
10:36
"31 января Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в совместном заседании Комитета Государственной Думы по международным делам; Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками и Комитета по контролю, которое состоялось в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", - сообщили в МИД РФ, отметив, что на встрече также присутствовали руководители партийных фракции в Госдуме.
Как указали в дипведомстве, в своем выступлении Лавров обратился к ключевым задачам российской дипломатии, "включая обеспечение национальных интересов, укрепление суверенитета и упрочение ведущих позиций страны на международной арене".
"В ходе состоявшегося обсуждения были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач в различных областях в условиях геополитической турбулентности", - отметили в российском МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию
10:33
 
РоссияСергей ЛавровГосдума РФСНГАлександр ЖуковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала