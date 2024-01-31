https://ria.ru/20240131/lavrov-1924627765.html

Лавров выступил в Госдуме

Лавров выступил в Госдуме - РИА Новости, 31.01.2024

Лавров выступил в Госдуме

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:06

2024-01-31T17:06

2024-01-31T17:06

россия

сергей лавров

госдума рф

снг

александр жуков

политика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" и ответил на вопросы парламентариев, сообщили в российском МИД. Лавров выступит перед депутатами Госдумы в ходе правчаса 14 февраля, он расскажет об актуальных вопросах внешней политики России, сообщил ранее первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "31 января Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в совместном заседании Комитета Государственной Думы по международным делам; Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками и Комитета по контролю, которое состоялось в преддверии намеченного на 14 февраля в нижней палате парламента "правительственного часа" на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", - сообщили в МИД РФ, отметив, что на встрече также присутствовали руководители партийных фракции в Госдуме. Как указали в дипведомстве, в своем выступлении Лавров обратился к ключевым задачам российской дипломатии, "включая обеспечение национальных интересов, укрепление суверенитета и упрочение ведущих позиций страны на международной арене". "В ходе состоявшегося обсуждения были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач в различных областях в условиях геополитической турбулентности", - отметили в российском МИД.

https://ria.ru/20240131/briks-1924516874.html

https://ria.ru/20240131/lavrov-1924516307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, госдума рф, снг, александр жуков, политика