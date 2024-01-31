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Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ

Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ - РИА Новости, 31.01.2024

Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 7 февраля встречу с председателями комитетов парламентов стран-членов ОДКБ, сообщила на брифинге... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

2024-01-31T12:54

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 7 февраля встречу с председателями комитетов парламентов стран-членов ОДКБ, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Седьмого февраля в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателями комитетов, комиссий парламентов государств-участников ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны, безопасности, а также с послами стран ОДКБ в РФ", - отметила Захарова. Дипломат добавила, что на встрече "планируется обмен мнениями по ситуации в зоне ответственности организации и в сопредельных регионах, а также по актуальным проблемам международной и региональной безопасности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей лавров, мария захарова, одкб, в мире