https://ria.ru/20240131/lavrov-1924556667.html
Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ
Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ - РИА Новости, 31.01.2024
Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 7 февраля встречу с председателями комитетов парламентов стран-членов ОДКБ, сообщила на брифинге... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
2024-01-31T12:54
россия
москва
сергей лавров
мария захарова
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 7 февраля встречу с председателями комитетов парламентов стран-членов ОДКБ, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Седьмого февраля в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателями комитетов, комиссий парламентов государств-участников ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны, безопасности, а также с послами стран ОДКБ в РФ", - отметила Захарова. Дипломат добавила, что на встрече "планируется обмен мнениями по ситуации в зоне ответственности организации и в сопредельных регионах, а также по актуальным проблемам международной и региональной безопасности".
https://ria.ru/20231126/pvo-1911932925.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, мария захарова, одкб, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОДКБ, В мире
Лавров встретится с председателями комитетов парламентов членов ОДКБ
Лавров 7 февраля встретится с председателями комитетов парламентов стран ОДКБ