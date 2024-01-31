https://ria.ru/20240131/lavrov-1924516307.html

Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию

Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию - РИА Новости, 31.01.2024

Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что мировая экономическая активность смещается в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:33

2024-01-31T10:33

2024-01-31T10:33

евразия

сергей лавров

брикс

россия

экономика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что мировая экономическая активность смещается в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. "Естественное желание новых мировых центров активно участвовать в принятии глобально значимых решений подкрепляется растущим экономическим потенциалом, я бы сказал всех представленных здесь государств", - сказал министр в ходе первой в рамках представительства России встречи шерп/су-шерп стран БРИКС. Министр также указал на то, что "неслучайно не только политическая, но и торгово-инвестиционная активность смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион".

https://ria.ru/20240131/ekonomika-1924481938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евразия, сергей лавров, брикс, россия, экономика