https://ria.ru/20240131/lavrov-1924516307.html
Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию
Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию - РИА Новости, 31.01.2024
Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что мировая экономическая активность смещается в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:33
2024-01-31T10:33
2024-01-31T10:33
евразия
сергей лавров
брикс
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экономика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что мировая экономическая активность смещается в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. "Естественное желание новых мировых центров активно участвовать в принятии глобально значимых решений подкрепляется растущим экономическим потенциалом, я бы сказал всех представленных здесь государств", - сказал министр в ходе первой в рамках представительства России встречи шерп/су-шерп стран БРИКС. Министр также указал на то, что "неслучайно не только политическая, но и торгово-инвестиционная активность смещается из Евроатлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион".
https://ria.ru/20240131/ekonomika-1924481938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Евразия, Сергей Лавров, БРИКС, Россия, Экономика
Лавров заявил о смещении мировой экономической активности в Евразию
Лавров: мировая экономическая активность смещается в Евразию и АТР