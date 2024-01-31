https://ria.ru/20240131/lavrov-1924509095.html

Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России

Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России - РИА Новости, 31.01.2024

Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России

Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:57

2024-01-31T09:57

2024-01-31T16:58

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского". <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", — сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240130/lavrov-1924324895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, киев, сергей лавров, брикс