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Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России - РИА Новости, 31.01.2024
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09:57 31.01.2024 (обновлено: 16:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/lavrov-1924509095.html
Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России
Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России - РИА Новости, 31.01.2024
Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России
Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:57
2024-01-31T16:58
в мире
россия
москва
киев
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского". &lt;...&gt; И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", — сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, москва, киев, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Москва, Киев, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России

Лавров: для всех очевидно, что "формула Зеленского" это просто ультиматум России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского". <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", — сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Нет сомнений, что "формулу Зеленского" писали на Западе, заявил Лавров
Вчера, 12:34
 
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