Лавров назвал "формулу Зеленского" ультиматумом России
Лавров: для всех очевидно, что "формула Зеленского" это просто ультиматум России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для всего мира очевидно, что навязываемая Западом "мирная формула Зеленского" представляет собой просто ультиматум России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"США и их союзники навязывают международному сообществу пресловутую "формулу Зеленского". <...> И пытаются представить эту формулу как единственный вариант урегулирования. То, что этот вариант представляет собой не что иное, как ультиматум РФ, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех", — сказал Лавров в выступлении на первой в рамках российского председательства встрече шерп/су-шерп БРИКС.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.