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На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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13:45 31.01.2024 (обновлено: 13:49 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/kupyanskoe-1924569635.html
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ
Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:45
2024-01-31T13:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства Великобритании и США, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ

Минобороны: ВСУ на Купянском направлении потеряли до 80 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства Великобритании и США, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США", - добавили в МО РФ.
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