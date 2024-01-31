https://ria.ru/20240131/kupyanskoe-1924569635.html

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ

Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:45

2024-01-31T13:45

2024-01-31T13:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства Великобритании и США, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, россия, безопасность