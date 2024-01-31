https://ria.ru/20240131/kupyanskoe-1924569635.html
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ
Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:45
2024-01-31T13:45
2024-01-31T13:49
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении, Киев потерял до 80 солдат, танк и артиллерию производства Великобритании и США, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
На Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении потеряли до 80 военных