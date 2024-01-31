https://ria.ru/20240131/kumpilov-1924579029.html

Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей

Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей - РИА Новости, 31.01.2024

Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей

В прошлом году общий объем финансирования национального проекта "Культура" в Республике Адыгея составил 894 миллиона рублей, сообщил глава региона Мурат... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:21

2024-01-31T14:21

2024-01-31T14:21

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

финансирование

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В прошлом году общий объем финансирования национального проекта "Культура" в Республике Адыгея составил 894 миллиона рублей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в 2023 году в республике провели большую работу в сфере культуры. "Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями", – отметил глава Адыгеи. Кумпилов добавил, что благодаря государственной поддержке – национальному проекту "Культура", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, в республике есть возможность строить новые школы искусств и Дома культуры, проводить капитальный ремонт старых учреждений, модернизировать и оснащать их новой мебелью, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе в 2023 году составил 894 миллиона рублей. Были отремонтированы четыре сельских ДК и реконструированы две школы искусств.

https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html

республика адыгея

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Артем Смирнов

республика адыгея, мурат кумпилов, финансирование