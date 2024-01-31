https://ria.ru/20240131/kumpilov-1924579029.html
Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей
Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей - РИА Новости, 31.01.2024
Кумпилов: финансирование нацпроекта "Культура" составило 894 млн рублей
В прошлом году общий объем финансирования национального проекта "Культура" в Республике Адыгея составил 894 миллиона рублей, сообщил глава региона Мурат... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:21
2024-01-31T14:21
2024-01-31T14:21
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
финансирование
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В прошлом году общий объем финансирования национального проекта "Культура" в Республике Адыгея составил 894 миллиона рублей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он отметил, что в 2023 году в республике провели большую работу в сфере культуры. "Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями", – отметил глава Адыгеи. Кумпилов добавил, что благодаря государственной поддержке – национальному проекту "Культура", который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, в республике есть возможность строить новые школы искусств и Дома культуры, проводить капитальный ремонт старых учреждений, модернизировать и оснащать их новой мебелью, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе в 2023 году составил 894 миллиона рублей. Были отремонтированы четыре сельских ДК и реконструированы две школы искусств.
https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов, финансирование
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Финансирование
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В прошлом году общий объем финансирования национального проекта "Культура" в Республике Адыгея составил 894 миллиона рублей, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в 2023 году в республике провели большую работу в сфере культуры.
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"Для нас важно формировать комфортные и современные условия для занятий творчеством чтобы все больше жителей вовлекались в культурную жизнь, могли наслаждаться яркими и интересными спектаклями, творческими вечерами, торжественными мероприятиями", – отметил глава Адыгеи.
Кумпилов добавил, что благодаря государственной поддержке – национальному проекту "Культура", который был инициирован президентом России
Владимиром Путиным, в республике есть возможность строить новые школы искусств и Дома культуры, проводить капитальный ремонт старых учреждений, модернизировать и оснащать их новой мебелью, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием.
Общий объем финансирования нацпроекта в регионе в 2023 году составил 894 миллиона рублей. Были отремонтированы четыре сельских ДК и реконструированы две школы искусств.