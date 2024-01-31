https://ria.ru/20240131/krushenie-1924629524.html

Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76

Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024

Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76

Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:10

2024-01-31T17:10

2024-01-31T17:32

россия

в мире

киев

белгородская область

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.По его словам, желающих из международных организаций нет."Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot", - подчеркнул Путин.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html

https://ria.ru/20240131/krushenie-1924628716.html

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россия, в мире, киев, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области