https://ria.ru/20240131/krushenie-1924628716.html

Западные СМИ стараются замять крушение Ил-76, заявил Путин

Западные СМИ стараются замять крушение Ил-76, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024

Западные СМИ стараются замять крушение Ил-76, заявил Путин

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что западные средства массовой информации стараются замять историю с крушением Ил-76 РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:08

2024-01-31T17:08

2024-01-31T18:14

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что западные средства массовой информации стараются замять историю с крушением Ил-76 с украинскими военнопленными."Стараются все замять ведь. Посмотрите, что там в СМИ западных? Ничего. Так, только. Щелк и сразу все забывают, все сразу уходит, информационное поле сразу вычищается, но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Запад старается замять историю с крушением Ил-76 Путин: Запад старается замять историю с крушением Ил-76 2024-01-31T17:08 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, белгородская область, владимир путин