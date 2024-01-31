https://ria.ru/20240131/krasnolimanskoe-1924572761.html
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:56
2024-01-31T13:56
2024-01-31T13:56
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения в районах Ямполовки в ДНР и Кузьмино в ЛНР, добавили в МО РФ."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения в районах Ямполовки в ДНР
и Кузьмино в ЛНР
, добавили в МО РФ.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - отметили в ведомстве.
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