https://ria.ru/20240131/krasnolimanskoe-1924572761.html

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:56

2024-01-31T13:56

2024-01-31T13:56

специальная военная операция на украине

россия

киев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения в районах Ямполовки в ДНР и Кузьмино в ЛНР, добавили в МО РФ."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html

россия

киев

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность