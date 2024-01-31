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Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/krasnolimanskoe-1924572761.html
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:56
2024-01-31T13:56
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения в районах Ямполовки в ДНР и Кузьмино в ЛНР, добавили в МО РФ."Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - отметили в ведомстве.
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киев
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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе ВСУ на краснолиманском направлении и отразили там три атаки, потери Киева составили до 280 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения в районах Ямполовки в ДНР и Кузьмино в ЛНР, добавили в МО РФ.
"Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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