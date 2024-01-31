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"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой - РИА Новости, 31.01.2024
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13:16 31.01.2024 (обновлено: 16:10 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/koshmar-1924562515.html
"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой
"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой - РИА Новости, 31.01.2024
"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой
Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, пишет Business Insider. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:16
2024-01-31T16:10
в мире
марьинка (днр)
донецкая народная республика
запорожье
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, пишет Business Insider.&quot;Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог&quot;, — цитируют журналисты слова солдата ВСУ.Также в ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов, отметив, что у российских военных в доступе есть абсолютно любые виды вооружений.Ранее в январе немецкое издание ZDF сообщало, что ВСУ приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html
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в мире, марьинка (днр), донецкая народная республика, запорожье, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Марьинка (ДНР), Донецкая Народная Республика, Запорожье, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой

Business Insider: военные ВСУ боятся российских танков в зоне СВО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, пишет Business Insider.
«

"Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог", — цитируют журналисты слова солдата ВСУ.

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Также в ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов, отметив, что у российских военных в доступе есть абсолютно любые виды вооружений.
Ранее в январе немецкое издание ZDF сообщало, что ВСУ приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии.
После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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В миреМарьинка (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЗапорожьеСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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