https://ria.ru/20240131/koshmar-1924562515.html

"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой

"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой - РИА Новости, 31.01.2024

"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой

Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, пишет Business Insider. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:16

2024-01-31T13:16

2024-01-31T16:10

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сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские танки оказались самым страшным видом вооружения для украинских военных, пишет Business Insider."Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог", — цитируют журналисты слова солдата ВСУ.Также в ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов, отметив, что у российских военных в доступе есть абсолютно любые виды вооружений.Ранее в январе немецкое издание ZDF сообщало, что ВСУ приходится оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов и невозможности отбивать атаки российской армии.После крупного провала летнего контрнаступления ВСУ российские войска достигли значительных успехов в СВО. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html

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в мире, марьинка (днр), донецкая народная республика, запорожье, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, политика