https://ria.ru/20240131/korma-1924684575.html

Россельхознадзор запретит ввоз кормов для животных без инспекции

Россельхознадзор запретит ввоз кормов для животных без инспекции - РИА Новости, 31.01.2024

Россельхознадзор запретит ввоз кормов для животных без инспекции

Ввоз в Россию французских и итальянских кормов для домашних животных будет возможен только после прохождения производителями инспекции Россельхознадзора,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:08

2024-01-31T22:08

2024-01-31T22:08

экономика

италия

франция

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ввоз в Россию французских и итальянских кормов для домашних животных будет возможен только после прохождения производителями инспекции Россельхознадзора, сообщило ведомство. "Ввоз будет возможен только с предприятий, включенных в соответствующий список разрешенных, то есть прошедших инспекцию с удовлетворительными результатами", - говорится в сообщении. Служба указывает, что проведенная в ноябре 2023 года инспекция предприятий Франции и Италии в очередной раз показала недостаточность госконтроля за производителями и отсутствие действенных мер. В свою очередь российская сторона неоднократно продлевала возможность сертификации и проведения корректирующих мероприятий, но "вместо этого выпуск несоответствующей продукции продолжился на других площадках". Кроме того, Россельхознадзор фиксирует случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, которые ранее их не поставляли. В таких кормах выявляется несоответствие заявленному составу. Так, ранее в продукции предприятия Monge & C. S.p.A (Италия) выявлялись случаи несоответствий сырьевому составу. После проведенной инспекции предприятие было закрыто, но корм Monge начал производиться и поступать с другого предприятия Италии - Piemonte Pet Products, с тем же несоответствием состава. "На предприятия, не вошедшие в программу инспекций во Франции и Италии, в том числе предприятие Piemonte Pet Products srl, компетентными ведомствами этих стран будет приостановлена сертификация кормов для кошек и собак в адрес российских получателей", - сообщает служба. На текущей неделе сообщалось, что с 6 февраля будет приостановлен ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's. А с 31 января введены временные ограничения на корма для животных Farmina Pet Foods в связи с повторным выявлением в них мышьяка. До этого он был там обнаружен 15 декабря 2023 года. Россельхознадзор сообщил, что сейчас возобновлена сертификация кормов для непродуктивных животных с 28 предприятий Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Бельгии (всего 114 кормовых линеек).

https://ria.ru/20240131/korm-1924677484.html

https://ria.ru/20240126/korm-1923670838.html

https://ria.ru/20240117/zhivotnye-1921671126.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, франция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)