В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сегодня, 31 января, караванная экспедиция Федора Конюхова и предпринимателя Ивана Молчанова прошла половину маршрута, сообщили в штабе известного путешественника."Мы сейчас сидим в пустыне, встали на стоянку. У нас очень красиво, наблюдаем закат в песках", — рассказал РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов."Наш путь пролегает по всем семи эмиратам. Местные жители встречают с интересом и гостеприимством, для них необычно видеть русскую караванную экспедицию, особенно в удаленных пустынных районах, — поделился с РИА Новости предприниматель из Приморского края, друг Федора Конюхова Иван Молчанов, который в 2022 году участвовал в экспедиции в Антарктиду. — Представьте: барханы высотой до 100 метров, перепады температур, местная кухня и жарка зерен кофе на открытом огне".По его словам, только путешествие на верблюдах позволяет по-настоящему прочувствовать историю этих мест, познакомиться с культурой и окунуться в быт кочевников.Старт российско-арабской экспедиции состоялся в городе Аль-Эйн эмирата Абу-Даби 27 января 2024 года. На сегодняшний день караван пересек территорию четырех эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман и Шарджа. В составе — десять верблюдов для пяти россиян и пяти представителей ОАЭ.Накануне, 30 января, в Шардже состоялась торжественная встреча путешественников с шейхом Султаном бин Халедом бин Мохаммедом аль-Касими. "В своей приветственной речи он отметил важность проведения экспедиции для укрепления гуманитарных, культурных и туристических связей между Россией и ОАЭ и пожелал путешественникам успешного продолжения пути", — поясняется в сообщении."Шейх показал нам древнюю карту и подтвердил совпадение нашего маршрута с историческим путем караванов по Аравийскому полуострову", — рассказал Иван Молчанов.По мере продвижения по маршруту участники экспедиции знакомятся с местной историей и культурой. Так, они посетили заброшенный Al Madam (город-призрак), ошибочно построенный на мигрирующей дюне представителями племени аль-кутби. Со временем жители устали бороться с постоянно прибывающим песком, и им пришлось покинуть это место. Также участники побывали в Млейхе — одном из старейших мест археологических раскопок неолитического периода в мире. Млейха служила центром пересечения караванных торговых путей. Историки считают, что именно в этих местах были одомашнены верблюды."Стоит отметить уважительное отношение местных жителей к караванам верблюдов. На оживленных автомобильных трассах предусмотрены специальные подземные переходы, а на сложных участках нас сопровождает полицейский патруль", — говорится в сообщении.В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходят примерно 30-40 километров, затем останавливаются на ночевку, разбивая палаточный лагерь. Ночью температура в пустыне опускается до плюс восьми градусов, а днем термометр стабильно держится на плюс 30."Двигаемся ежедневно по восемь часов. При взаимодействии с верблюдами требуется уважительное отношение и отсутствие резких движений. От верблюдов веет вечностью, чувствуется, что люди уживаются с ними многие тысячелетия", — уточнил Иван Молчанов.Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски будущих картин. "Художник всегда привозит из экспедиций зарисовки и уже в Москве, в своей мастерской, воплощает их в масштабные полотна", — уточняют в штабе Конюхова.Сейчас караван Конюхова — Молчанова направляется в Рас-эль-Хайму, расчетное время оставшегося пути — пять дней. Прибытие экспедиции запланировано на вечер 5 февраля (точное время будет известно за день). Это путешествие также является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сегодня, 31 января, караванная экспедиция Федора Конюхова и предпринимателя Ивана Молчанова прошла половину маршрута, сообщили в штабе известного путешественника.
"Мы сейчас сидим в пустыне, встали на стоянку. У нас очень красиво, наблюдаем закат в песках", — рассказал РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
"Наш путь пролегает по всем семи эмиратам. Местные жители встречают с интересом и гостеприимством, для них необычно видеть русскую караванную экспедицию, особенно в удаленных пустынных районах, — поделился с РИА Новости предприниматель из Приморского края, друг Федора Конюхова Иван Молчанов, который в 2022 году участвовал в экспедиции в Антарктиду. — Представьте: барханы высотой до 100 метров, перепады температур, местная кухня и жарка зерен кофе на открытом огне".
По его словам, только путешествие на верблюдах позволяет по-настоящему прочувствовать историю этих мест, познакомиться с культурой и окунуться в быт кочевников.
Старт российско-арабской экспедиции состоялся в городе Аль-Эйн эмирата Абу-Даби 27 января 2024 года. На сегодняшний день караван пересек территорию четырех эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман и Шарджа. В составе — десять верблюдов для пяти россиян и пяти представителей ОАЭ.
Накануне, 30 января, в Шардже состоялась торжественная встреча путешественников с шейхом Султаном бин Халедом бин Мохаммедом аль-Касими. "В своей приветственной речи он отметил важность проведения экспедиции для укрепления гуманитарных, культурных и туристических связей между Россией и ОАЭ и пожелал путешественникам успешного продолжения пути", — поясняется в сообщении.
"Шейх показал нам древнюю карту и подтвердил совпадение нашего маршрута с историческим путем караванов по Аравийскому полуострову", — рассказал Иван Молчанов.
По мере продвижения по маршруту участники экспедиции знакомятся с местной историей и культурой. Так, они посетили заброшенный Al Madam (город-призрак), ошибочно построенный на мигрирующей дюне представителями племени аль-кутби. Со временем жители устали бороться с постоянно прибывающим песком, и им пришлось покинуть это место. Также участники побывали в Млейхе — одном из старейших мест археологических раскопок неолитического периода в мире. Млейха служила центром пересечения караванных торговых путей. Историки считают, что именно в этих местах были одомашнены верблюды.
"Стоит отметить уважительное отношение местных жителей к караванам верблюдов. На оживленных автомобильных трассах предусмотрены специальные подземные переходы, а на сложных участках нас сопровождает полицейский патруль", — говорится в сообщении.
В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходят примерно 30-40 километров, затем останавливаются на ночевку, разбивая палаточный лагерь. Ночью температура в пустыне опускается до плюс восьми градусов, а днем термометр стабильно держится на плюс 30.
"Двигаемся ежедневно по восемь часов. При взаимодействии с верблюдами требуется уважительное отношение и отсутствие резких движений. От верблюдов веет вечностью, чувствуется, что люди уживаются с ними многие тысячелетия", — уточнил Иван Молчанов.
Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски будущих картин. "Художник всегда привозит из экспедиций зарисовки и уже в Москве, в своей мастерской, воплощает их в масштабные полотна", — уточняют в штабе Конюхова.
Сейчас караван Конюхова — Молчанова направляется в Рас-эль-Хайму, расчетное время оставшегося пути — пять дней. Прибытие экспедиции запланировано на вечер 5 февраля (точное время будет известно за день).
Это путешествие также является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.
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