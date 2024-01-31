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В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата - РИА Новости, 31.01.2024
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Туризм
 
20:24 31.01.2024 (обновлено: 20:56 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/konyukhov-1924662646.html
В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата
В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата - РИА Новости, 31.01.2024
В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата
Сегодня, 31 января, караванная экспедиция Федора Конюхова и предпринимателя Ивана Молчанова прошла половину маршрута, сообщили в штабе известного... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:24
2024-01-31T20:56
туризм
новости - туризм
туризм
федор конюхов
оаэ
абу-даби
шарджа (эмират)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сегодня, 31 января, караванная экспедиция Федора Конюхова и предпринимателя Ивана Молчанова прошла половину маршрута, сообщили в штабе известного путешественника."Мы сейчас сидим в пустыне, встали на стоянку. У нас очень красиво, наблюдаем закат в песках", — рассказал РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов."Наш путь пролегает по всем семи эмиратам. Местные жители встречают с интересом и гостеприимством, для них необычно видеть русскую караванную экспедицию, особенно в удаленных пустынных районах, — поделился с РИА Новости предприниматель из Приморского края, друг Федора Конюхова Иван Молчанов, который в 2022 году участвовал в экспедиции в Антарктиду. — Представьте: барханы высотой до 100 метров, перепады температур, местная кухня и жарка зерен кофе на открытом огне".По его словам, только путешествие на верблюдах позволяет по-настоящему прочувствовать историю этих мест, познакомиться с культурой и окунуться в быт кочевников.Старт российско-арабской экспедиции состоялся в городе Аль-Эйн эмирата Абу-Даби 27 января 2024 года. На сегодняшний день караван пересек территорию четырех эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман и Шарджа. В составе — десять верблюдов для пяти россиян и пяти представителей ОАЭ.­­Накануне, 30 января, в Шардже состоялась торжественная встреча путешественников с шейхом Султаном бин Халедом бин Мохаммедом аль-Касими. "В своей приветственной речи он отметил важность проведения экспедиции для укрепления гуманитарных, культурных и туристических связей между Россией и ОАЭ и пожелал путешественникам успешного продолжения пути", — поясняется в сообщении."Шейх показал нам древнюю карту и подтвердил совпадение нашего маршрута с историческим путем караванов по Аравийскому полуострову", — рассказал Иван Молчанов.По мере продвижения по маршруту участники экспедиции знакомятся с местной историей и культурой. Так, они посетили заброшенный Al Madam (город-призрак), ошибочно построенный на мигрирующей дюне представителями племени аль-кутби. Со временем жители устали бороться с постоянно прибывающим песком, и им пришлось покинуть это место. Также участники побывали в Млейхе — одном из старейших мест археологических раскопок неолитического периода в мире. Млейха служила центром пересечения караванных торговых путей. Историки считают, что именно в этих местах были одомашнены верблюды."Стоит отметить уважительное отношение местных жителей к караванам верблюдов. На оживленных автомобильных трассах предусмотрены специальные подземные переходы, а на сложных участках нас сопровождает полицейский патруль", — говорится в сообщении.В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходят примерно 30-40 километров, затем останавливаются на ночевку, разбивая палаточный лагерь. Ночью температура в пустыне опускается до плюс восьми градусов, а днем термометр стабильно держится на плюс 30."Двигаемся ежедневно по восемь часов. При взаимодействии с верблюдами требуется уважительное отношение и отсутствие резких движений. От верблюдов веет вечностью, чувствуется, что люди уживаются с ними многие тысячелетия", — уточнил Иван Молчанов.Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски будущих картин. "Художник всегда привозит из экспедиций зарисовки и уже в Москве, в своей мастерской, воплощает их в масштабные полотна", — уточняют в штабе Конюхова.Сейчас караван Конюхова — Молчанова направляется в Рас-эль-Хайму, расчетное время оставшегося пути — пять дней. Прибытие экспедиции запланировано на вечер 5 февраля (точное время будет известно за день). Это путешествие также является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.
https://ria.ru/20231116/konyukhov-1909780546.html
оаэ
абу-даби
шарджа (эмират)
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новости - туризм, туризм, федор конюхов, оаэ, абу-даби, шарджа (эмират)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Федор Конюхов, ОАЭ, Абу-Даби, Шарджа (эмират)
В ОАЭ экспедиция Федора Конюхова на верблюдах пересекла четыре эмирата

Экспедиция на верблюдах "Через семь эмиратов" Конюхова достигла середины пути

© Фото : Штаб Федора КонюховаЭкспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах "Через семь эмиратов"
Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь эмиратов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Штаб Федора Конюхова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Сегодня, 31 января, караванная экспедиция Федора Конюхова и предпринимателя Ивана Молчанова прошла половину маршрута, сообщили в штабе известного путешественника.
"Мы сейчас сидим в пустыне, встали на стоянку. У нас очень красиво, наблюдаем закат в песках", — рассказал РИА Новости руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
"Наш путь пролегает по всем семи эмиратам. Местные жители встречают с интересом и гостеприимством, для них необычно видеть русскую караванную экспедицию, особенно в удаленных пустынных районах, — поделился с РИА Новости предприниматель из Приморского края, друг Федора Конюхова Иван Молчанов, который в 2022 году участвовал в экспедиции в Антарктиду. — Представьте: барханы высотой до 100 метров, перепады температур, местная кухня и жарка зерен кофе на открытом огне".
По его словам, только путешествие на верблюдах позволяет по-настоящему прочувствовать историю этих мест, познакомиться с культурой и окунуться в быт кочевников.
Старт российско-арабской экспедиции состоялся в городе Аль-Эйн эмирата Абу-Даби 27 января 2024 года. На сегодняшний день караван пересек территорию четырех эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Аджман и Шарджа. В составе — десять верблюдов для пяти россиян и пяти представителей ОАЭ.
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах "Через семь эмиратов"

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах "Через семь эмиратов"

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 4
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова в пути

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова в пути

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 4
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Встреча во время экспедиции

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Встреча во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
3 из 4
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Во время экспедиции

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
4 из 4

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах "Через семь эмиратов"

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 4

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова в пути

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 4

Встреча во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
3 из 4

Во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
4 из 4
­­Накануне, 30 января, в Шардже состоялась торжественная встреча путешественников с шейхом Султаном бин Халедом бин Мохаммедом аль-Касими. "В своей приветственной речи он отметил важность проведения экспедиции для укрепления гуманитарных, культурных и туристических связей между Россией и ОАЭ и пожелал путешественникам успешного продолжения пути", — поясняется в сообщении.
"Шейх показал нам древнюю карту и подтвердил совпадение нашего маршрута с историческим путем караванов по Аравийскому полуострову", — рассказал Иван Молчанов.
© Фото : Штаб Федора КонюховаИзучение карты экспедиции
Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Штаб Федора Конюхова
Изучение карты экспедиции
По мере продвижения по маршруту участники экспедиции знакомятся с местной историей и культурой. Так, они посетили заброшенный Al Madam (город-призрак), ошибочно построенный на мигрирующей дюне представителями племени аль-кутби. Со временем жители устали бороться с постоянно прибывающим песком, и им пришлось покинуть это место. Также участники побывали в Млейхе — одном из старейших мест археологических раскопок неолитического периода в мире. Млейха служила центром пересечения караванных торговых путей. Историки считают, что именно в этих местах были одомашнены верблюды.
"Стоит отметить уважительное отношение местных жителей к караванам верблюдов. На оживленных автомобильных трассах предусмотрены специальные подземные переходы, а на сложных участках нас сопровождает полицейский патруль", — говорится в сообщении.
В среднем путешественники проекта "Через семь эмиратов" проходят примерно 30-40 километров, затем останавливаются на ночевку, разбивая палаточный лагерь. Ночью температура в пустыне опускается до плюс восьми градусов, а днем термометр стабильно держится на плюс 30.
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Экспедиция на фоне пустыни

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Экспедиция на фоне пустыни

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 5
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Природа ОАЭ

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Природа ОАЭ

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 5
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Виды ОАЭ

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Виды ОАЭ

© Фото : Штаб Федора Конюхова
3 из 5
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Пустынный пейзаж во время экспедиции

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Пустынный пейзаж во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
4 из 5
© Фото : Штаб Федора Конюхова

На стоянке

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

На стоянке

© Фото : Штаб Федора Конюхова
5 из 5

Экспедиция на фоне пустыни

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 5

Природа ОАЭ

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 5

Виды ОАЭ

© Фото : Штаб Федора Конюхова
3 из 5

Пустынный пейзаж во время экспедиции

© Фото : Штаб Федора Конюхова
4 из 5

На стоянке

© Фото : Штаб Федора Конюхова
5 из 5
"Двигаемся ежедневно по восемь часов. При взаимодействии с верблюдами требуется уважительное отношение и отсутствие резких движений. От верблюдов веет вечностью, чувствуется, что люди уживаются с ними многие тысячелетия", — уточнил Иван Молчанов.
Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски будущих картин. "Художник всегда привозит из экспедиций зарисовки и уже в Москве, в своей мастерской, воплощает их в масштабные полотна", — уточняют в штабе Конюхова.
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски

Экспедиция Федора Конюхова и Ивана Молчанова на верблюдах Через семь Эмиратов

Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 2
© Фото : Штаб Федора Конюхова

Набросок к будущей картине

Федор Конюхов делает набросок во время экспедиции на верблюдах Через семь Эмиратов

Набросок к будущей картине

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 2

Во время дневных остановок Федор Конюхов делает наброски

© Фото : Штаб Федора Конюхова
1 из 2

Набросок к будущей картине

© Фото : Штаб Федора Конюхова
2 из 2
Сейчас караван Конюхова — Молчанова направляется в Рас-эль-Хайму, расчетное время оставшегося пути — пять дней. Прибытие экспедиции запланировано на вечер 5 февраля (точное время будет известно за день).
Это путешествие также является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмФедор КонюховОАЭАбу-ДабиШарджа (эмират)
 
 
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