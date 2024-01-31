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В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб - РИА Новости, 31.01.2024
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:48 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kontrakt-1924586405.html
В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб
В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб - РИА Новости, 31.01.2024
В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб
Участники югорской программы "Выращивание", направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства, за последние два года заключили контракты на сумму... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:48
2024-01-31T14:48
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Участники югорской программы "Выращивание", направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства, за последние два года заключили контракты на сумму 4,5 миллиарда рублей, сообщает Фонд развития Югры. "В Югре более 70 предпринимателей, ставших участниками региональной программы "Выращивание", в 2022-2023 годах заключили контракты на поставки своей продукции на 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отличительная особенность региональной программы "Выращивание" - сопровождение бизнеса на всех этапах. На основе выявленных потребностей субъекта малого и среднего предпринимательства формируется индивидуальная карта развития, включающая в себя обширный комплекс мер поддержки: финансовой, юридической, имущественной, образовательной. Программа помогает предпринимателям воспользоваться поручительством по кредитным и лизинговым обязательствам, компенсировать часть фактически понесенных затрат по проектам развития или получить компенсацию за покупку оборудования и лицензионных программных продуктов. Помимо этого, специалисты фонда помогают участникам программы выйти на новые рынки сбыта. "Региональная программа "Выращивание" - это очень важный инструмент. Он позволяет решить проблему соответствия МСП-поставщиков требованиям заказчиков. Фонд "Мой Бизнес" выступает региональным центром компетенций по этой программе, то есть мы "выращиваем" представителей малого и среднего бизнеса, чтобы их услуги и товары соответствовали требованиям крупного заказчика", - отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Андрей Зубарев.
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РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ

В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Участники югорской программы "Выращивание", направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства, за последние два года заключили контракты на сумму 4,5 миллиарда рублей, сообщает Фонд развития Югры.
"В Югре более 70 предпринимателей, ставших участниками региональной программы "Выращивание", в 2022-2023 годах заключили контракты на поставки своей продукции на 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отличительная особенность региональной программы "Выращивание" - сопровождение бизнеса на всех этапах. На основе выявленных потребностей субъекта малого и среднего предпринимательства формируется индивидуальная карта развития, включающая в себя обширный комплекс мер поддержки: финансовой, юридической, имущественной, образовательной. Программа помогает предпринимателям воспользоваться поручительством по кредитным и лизинговым обязательствам, компенсировать часть фактически понесенных затрат по проектам развития или получить компенсацию за покупку оборудования и лицензионных программных продуктов. Помимо этого, специалисты фонда помогают участникам программы выйти на новые рынки сбыта.
"Региональная программа "Выращивание" - это очень важный инструмент. Он позволяет решить проблему соответствия МСП-поставщиков требованиям заказчиков. Фонд "Мой Бизнес" выступает региональным центром компетенций по этой программе, то есть мы "выращиваем" представителей малого и среднего бизнеса, чтобы их услуги и товары соответствовали требованиям крупного заказчика", - отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Андрей Зубарев.
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