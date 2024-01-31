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ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС
ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 31.01.2024
ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС
Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:37
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общество
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений с учетом поправок.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления и имущества.В законопроект также поправками уточняется то, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, подразумеваются, в том числе содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в этих целях и организация диверсионного сообщества. Также под направленной против безопасности Российской Федерации деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организация преступного сообщества или участие в нем.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html
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РИА Новости
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС
ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений с учетом поправок.
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления и имущества.
В законопроект также поправками уточняется то, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, подразумеваются, в том числе содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в этих целях и организация диверсионного сообщества. Также под направленной против безопасности Российской Федерации деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организация преступного сообщества или участие в нем.
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