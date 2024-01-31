https://ria.ru/20240131/konfiskatsiya-1924547017.html

ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС

ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС - РИА Новости, 31.01.2024

ГД приняла во втором чтении проект о конфискации имущества за фейки о ВС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:37

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений с учетом поправок.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.При этом в ГД подчеркивают, что в отличие от практики конфискации в СССР, в данном законопроекте речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства будут подлежать обязательному доказыванию. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления и имущества.В законопроект также поправками уточняется то, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, подразумеваются, в том числе содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в этих целях и организация диверсионного сообщества. Также под направленной против безопасности Российской Федерации деятельностью понимается совершение хотя бы одного из преступлений, в том числе причинение смерти по неосторожности, бандитизм, организация преступного сообщества или участие в нем.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество