https://ria.ru/20240131/kitay-1924525346.html

Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине

Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине - РИА Новости, 31.01.2024

Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине

Китай хочет развития здоровых отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:22

2024-01-31T11:22

2024-01-31T11:22

в мире

китай

сша

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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай хочет развития здоровых отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, мы надеемся, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю, а также будут способствовать развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и общей выгоды", - сказал Ван Вэньбинь, добавив также, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и интересы развития. Он также отметил, что выборы в США - это внутреннее дело США. "Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и не вмешивается в выборы США", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240131/tayvan-1924493226.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924483872.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша