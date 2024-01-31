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Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине - РИА Новости, 31.01.2024
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11:22 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kitay-1924525346.html
Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине
Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине - РИА Новости, 31.01.2024
Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине
Китай хочет развития здоровых отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:22
2024-01-31T11:22
в мире
китай
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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай хочет развития здоровых отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, мы надеемся, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю, а также будут способствовать развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и общей выгоды", - сказал Ван Вэньбинь, добавив также, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и интересы развития. Он также отметил, что выборы в США - это внутреннее дело США. "Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и не вмешивается в выборы США", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240131/tayvan-1924493226.html
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай хочет здоровых отношений с США, заявили в Пекине

МИД Китая: страна хочет здоровых отношений с США, кто бы ни победил на выборах

© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай хочет развития здоровых отношений с США, независимо от того, кто победит на выборах, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, мы надеемся, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю, а также будут способствовать развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений, полагаясь на принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и общей выгоды", - сказал Ван Вэньбинь, добавив также, что Китай продолжит защищать свой суверенитет и интересы развития.
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Он также отметил, что выборы в США - это внутреннее дело США.
"Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и не вмешивается в выборы США", - подчеркнул дипломат.
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