https://ria.ru/20240131/kirov-1924630813.html
Здание музея Александра Грина отреставрируют в Кирове к юбилею города
Здание музея Александра Грина отреставрируют в Кирове к юбилею города - РИА Новости, 31.01.2024
Здание музея Александра Грина отреставрируют в Кирове к юбилею города
Здание музея писателя Александра Грина отреставрируют в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:14
2024-01-31T17:14
2024-01-31T17:14
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Здание музея писателя Александра Грина отреставрируют в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Дом-музей Александра Грина – автора знаменитой повести-феерии "Алые паруса" – располагается в здании, построенном в 1908 году. Одноэтажный каменный дом с мезонином является памятником истории и культуры федерального значения. Ежегодно музей принимает тысячи посетителей - туристов, школьников, поклонников творчества писателя-романтика. "По данным министерства культуры Кировской области, в музее проведут реставрацию фасада, кровли, окон, дверей, будут выполнены внутренние отделочные работы, обновлены пожарная и охранная сигнализации. Также в здании создадут условия для маломобильных граждан. Кроме того, в музее установят систему видеонаблюдения", - говорится в сообщении. Сейчас объявлен аукцион на выполнение комплекса работ. По условиям контракта все реставрационные мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года. Отмечается, что к юбилею города Кирова по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова ведется ремонт целого ряда объектов культуры: отреставрирована Приказная изба, продолжаются работы в доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, будет проведён ремонт фасадов Диорамы и главного здания Кировского краеведческого музея на Спасской улице. Всего в рамках 650-летия Кирова запланированы три ключевых события: День города и День России 12 июня, Ночь города 29 июня, юбилей города 21 сентября – историческая дата основания Хлынова – Вятки – Кирова.
https://ria.ru/20240113/kirov-1921138827.html
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киров, кировская область, россия, александр грин, александр соколов
Кировская область, Киров, Кировская область, Россия, Александр Грин, Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Здание музея писателя Александра Грина отреставрируют в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дом-музей Александра Грина – автора знаменитой повести-феерии "Алые паруса" – располагается в здании, построенном в 1908 году. Одноэтажный каменный дом с мезонином является памятником истории и культуры федерального значения. Ежегодно музей принимает тысячи посетителей - туристов, школьников, поклонников творчества писателя-романтика.
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"По данным министерства культуры Кировской области, в музее проведут реставрацию фасада, кровли, окон, дверей, будут выполнены внутренние отделочные работы, обновлены пожарная и охранная сигнализации. Также в здании создадут условия для маломобильных граждан. Кроме того, в музее установят систему видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Сейчас объявлен аукцион на выполнение комплекса работ. По условиям контракта все реставрационные мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года.
Отмечается, что к юбилею города Кирова по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова ведется ремонт целого ряда объектов культуры: отреставрирована Приказная изба, продолжаются работы в доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, будет проведён ремонт фасадов Диорамы и главного здания Кировского краеведческого музея на Спасской улице.
Всего в рамках 650-летия Кирова запланированы три ключевых события: День города и День России 12 июня, Ночь города 29 июня, юбилей города 21 сентября – историческая дата основания Хлынова – Вятки – Кирова.
На поддержку проектов к 650-летию Кирова выделили 383 миллиона рублей