https://ria.ru/20240131/kamchatka-1924493954.html

На Камчатке открылись новые зимние туристические маршруты

На Камчатке открылись новые зимние туристические маршруты - РИА Новости, 31.01.2024

На Камчатке открылись новые зимние туристические маршруты

Новые зимние туристические маршруты открылись в природном парке "Налычево" на Камчатке, который входит в сеть природных парков "Вулканы Камчатки", сообщила... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:09

2024-01-31T07:09

2024-01-31T11:23

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. Новые зимние туристические маршруты открылись в природном парке "Налычево" на Камчатке, который входит в сеть природных парков "Вулканы Камчатки", сообщила пресс-служба правительства региона. "Радиальный маршрут "На конические дайки Корякского вулкана" представляет собой путешествие к южному склону Корякского вулкана. Способ передвижения - на лыжах или снегоступах. Кольцевой маршрут "Вокруг Вершинской" представляет собой путь от кордона "Центральный" в парке "Налычево", где путешественникам встретятся Налычевские, Краеведческие и Таловские термы. Он предназначен для прохождения на лыжах или снегоходах", - говорится в сообщении. Сезонность новых маршрутов рассчитана с декабря по май. К предстоящему летнему туристическому сезону планируется сделать и летний паспорт маршрута "На конические дайки Корякского вулкана", так как эту природную достопримечательность можно посетить в рамках одного дня. Путь туда-обратно занимает около 14 километров. "Для посещения природных парков туристам необходимо оформить разрешение на посещение. Сделать это можно в мобильном приложении "Зелёная кнопка", на портале "Госуслуги" и при личном обращении в офисы сети природных парков "Вулканы Камчатки", - отмечается в сообщении. Природный парк "Налычево" входит в состав сети природных парков "Вулканы Камчатки" и находится примерно в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. Здесь существуют как зимние так и летние маршруты, во время которых можно останавливаться в домиках или палатках. На территории расположено несколько групп горячих термальных источников, а также действующие вулканы, на которые можно совершить восхождение. Самым популярным у туристов является вулкан Авачинский высотой 2 741 метр над уровнем моря. На его вершину ведет маркированная тропа. Среднее время восхождения составляет 6 часов, из-за чего исполин является доступным для туристов разной физической формы. В интервью РИА Новости ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что рост количества туристов на Камчатку в 2023 году продолжился и составил около 350 тысяч человек. В регионе уже паспортизировано 170 туристических маршрутов разной категории сложности и эта работа будет продолжена.

https://ria.ru/20240111/turizm-1920775489.html

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камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, новости - туризм