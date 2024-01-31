Рейтинг@Mail.ru
Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 31.01.2024 (обновлено: 23:31 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/izvineniya-1924690854.html
Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей
Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей - РИА Новости, 31.01.2024
Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей
Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, так или иначе пострадавших в результате пользования соцсетями. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:06
2024-01-31T23:31
в мире
миссури
технологии
марк цукерберг
джош хоули
россия
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/03/407450371_0:162:2861:1771_1920x0_80_0_0_cc73f0f802d82fe8ba37961f83130b7f.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, так или иначе пострадавших в результате пользования соцсетями. &quot;Я прошу прощения за все, через что вы были вынуждены пройти, никто не испытывать то, через что пришлось пройти вам&quot;, - сказал Цукерберг, встав перед родителями пострадавших от пользования соцсетями подростков в ходе слушаний в юридическом комитете сената. Помимо главы Meta* в них приняли участие руководители TikTok, X, Snap и Discord.Публичные извинения предпринимателя, который ранее не признавал подобной ответственности, спровоцировал сенатор от штата Миссури, представитель республиканской партии Джош Хоули. Диалог начался с его просьбы к главе Meta прояснить его позицию относительно того, вызывает ли пользование соцсетями психологические проблемы у подростков. "Большой объем научных свидетельств не поддерживает (предположение - ред.) об этом", - сказал в ответ Цукерберг. Конгрессмен в свою очередь указал на исследование, проведенное платформой Instagram*, согласно которым ее несовершеннолетние пользователи подвержены риску депрессии, низкой самооценки и других психологических проблем. "Годами вы приходите к нам и рассказываете, насколько безопасен ваш продукт, зная, что это не так", - заявил сенатор, он также привел данные, согласно которым несовершеннолетние пользователи платформы сталкиваются с угрозой сексуальной эксплуатации и надлежащим контентом. Цукерберг ответил, что компания предпринимает усилия, чтобы не допускать подобного. "Мы инвестируем очень много для того, чтобы никому больше не пришлось пройти через это (потерю или психологическую травму ребенка - ред.) ", - сказал предприниматель, не ответив положительно на предложение сенатора Хоули выплачивать компенсации пострадавшим из собственных средств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240131/tsukerberg-1924675091.html
миссури
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40745/03/407450371_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_1bcc3eb7c3908609d9c88e176745c15f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миссури, технологии, марк цукерберг, джош хоули, россия, tiktok
В мире, Миссури, Технологии, Марк Цукерберг, Джош Хоули, Россия, TikTok
Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей

Цукерберг принес публичные извинения родителям несовершеннолетних жертв соцсетей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марк Цукерберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, так или иначе пострадавших в результате пользования соцсетями.
«

"Я прошу прощения за все, через что вы были вынуждены пройти, никто не испытывать то, через что пришлось пройти вам", - сказал Цукерберг, встав перед родителями пострадавших от пользования соцсетями подростков в ходе слушаний в юридическом комитете сената. Помимо главы Meta* в них приняли участие руководители TikTok, X, Snap и Discord.

Публичные извинения предпринимателя, который ранее не признавал подобной ответственности, спровоцировал сенатор от штата Миссури, представитель республиканской партии Джош Хоули. Диалог начался с его просьбы к главе Meta прояснить его позицию относительно того, вызывает ли пользование соцсетями психологические проблемы у подростков. "Большой объем научных свидетельств не поддерживает (предположение - ред.) об этом", - сказал в ответ Цукерберг. Конгрессмен в свою очередь указал на исследование, проведенное платформой Instagram*, согласно которым ее несовершеннолетние пользователи подвержены риску депрессии, низкой самооценки и других психологических проблем. "Годами вы приходите к нам и рассказываете, насколько безопасен ваш продукт, зная, что это не так", - заявил сенатор, он также привел данные, согласно которым несовершеннолетние пользователи платформы сталкиваются с угрозой сексуальной эксплуатации и надлежащим контентом.
Цукерберг ответил, что компания предпринимает усилия, чтобы не допускать подобного. "Мы инвестируем очень много для того, чтобы никому больше не пришлось пройти через это (потерю или психологическую травму ребенка - ред.) ", - сказал предприниматель, не ответив положительно на предложение сенатора Хоули выплачивать компенсации пострадавшим из собственных средств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Генеральный директор Facebook* Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В сенате заявили Цукербергу на слушаниях, что его руки в крови
Вчера, 20:40
 
В миреМиссуриТехнологииМарк ЦукербергДжош ХоулиРоссияTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала