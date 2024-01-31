https://ria.ru/20240131/izvineniya-1924690854.html

Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей

Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей - РИА Новости, 31.01.2024

Цукерберг извинился перед родителями подростков, ставших жертвами соцсетей

Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, так или иначе пострадавших в результате пользования соцсетями. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:06

2024-01-31T23:06

2024-01-31T23:31

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Владелец компании Meta* Марк Цукерберг принес публичные извинения родителям подростков, так или иначе пострадавших в результате пользования соцсетями. "Я прошу прощения за все, через что вы были вынуждены пройти, никто не испытывать то, через что пришлось пройти вам", - сказал Цукерберг, встав перед родителями пострадавших от пользования соцсетями подростков в ходе слушаний в юридическом комитете сената. Помимо главы Meta* в них приняли участие руководители TikTok, X, Snap и Discord.Публичные извинения предпринимателя, который ранее не признавал подобной ответственности, спровоцировал сенатор от штата Миссури, представитель республиканской партии Джош Хоули. Диалог начался с его просьбы к главе Meta прояснить его позицию относительно того, вызывает ли пользование соцсетями психологические проблемы у подростков. "Большой объем научных свидетельств не поддерживает (предположение - ред.) об этом", - сказал в ответ Цукерберг. Конгрессмен в свою очередь указал на исследование, проведенное платформой Instagram*, согласно которым ее несовершеннолетние пользователи подвержены риску депрессии, низкой самооценки и других психологических проблем. "Годами вы приходите к нам и рассказываете, насколько безопасен ваш продукт, зная, что это не так", - заявил сенатор, он также привел данные, согласно которым несовершеннолетние пользователи платформы сталкиваются с угрозой сексуальной эксплуатации и надлежащим контентом. Цукерберг ответил, что компания предпринимает усилия, чтобы не допускать подобного. "Мы инвестируем очень много для того, чтобы никому больше не пришлось пройти через это (потерю или психологическую травму ребенка - ред.) ", - сказал предприниматель, не ответив положительно на предложение сенатора Хоули выплачивать компенсации пострадавшим из собственных средств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240131/tsukerberg-1924675091.html

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