https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html

"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"

"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего" - РИА Новости, 31.01.2024

"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"

Ученые госкорпорации "Росатом" разработали оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15, применение которого позволит повысить... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:39

2024-01-31T13:39

2024-01-31T14:07

наука

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

северск

томская область

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" разработали оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15, применение которого позволит повысить эффективность ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион "Росатома").Специалисты создали укрупненный лабораторный стенд для исследования разделения изотопов азота в двухфазных газожидкостных системах. "Освоение технологии разделения изотопа в тоннажных количествах позволит организовать в топливном дивизионе "Росатома" промышленное производство изотопа азот-15, который представляет большую ценность для развития инновационных решений в ядерном топливном цикле", - поясняется в сообщении. Работы выполнены в рамках проекта по разработке промышленной технологии разделения изотопов азота. Укрупненный стенд позволяет оценить и сравнить эффективность применения различных рабочих систем для выбора оптимального решения. Изотоп азот-15 - перспективный компонент для высокоплотного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива). Такое топливо предполагается использовать в реакторах на быстрых нейтронах и прежде всего – в инновационной реакторной установке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, которая строится на "Сибирском химическом комбинате" "Росатома" в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". По оценкам ученых "Росатома", такое топливо, где вместо природного азота будет использован азот-15, будет обладать рядом преимуществ. Изотоп азот-15 уникален тем, что практически не поглощает нейтроны, поэтому его использование позволит улучшить нейтронный баланс активной зоны реактора. Специалисты рассчитывают и на радикальное снижение наработки в реакторе радиоактивного углерода-14, а также на уменьшение так называемой топливной загрузки. Дело в том, что в изотопном составе природного азота преобладает азот-14, поэтому из-за поглощения нейтронов в загрузке активной зоны реактора требуется больше делящегося материала для поддержания цепной реакции. Поскольку азот-15 не поглощает нейтроны, то в процессе выгорания ядерного топлива концентрация нейтронов будет выше, а значит, самого топливного материала потребуется меньше. Таким образом, внедрение азота-15 в конечном итоге поможет снизить наработку радиоактивных изотопов в активной зоне реактора, а также повысить эффективность эксплуатации ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство передовых российских технологий в мировой атомной энергетике. Опытно-демонстрационный энергокомплекс, строящийся на площадке СХК, воплощает в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

северск

томская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область