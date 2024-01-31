https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html
"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"
"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего" - РИА Новости, 31.01.2024
"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"
Ученые госкорпорации "Росатом" разработали оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15, применение которого позволит повысить... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:39
2024-01-31T13:39
2024-01-31T14:07
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северск
томская область
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" разработали оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15, применение которого позволит повысить эффективность ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион "Росатома").Специалисты создали укрупненный лабораторный стенд для исследования разделения изотопов азота в двухфазных газожидкостных системах. "Освоение технологии разделения изотопа в тоннажных количествах позволит организовать в топливном дивизионе "Росатома" промышленное производство изотопа азот-15, который представляет большую ценность для развития инновационных решений в ядерном топливном цикле", - поясняется в сообщении. Работы выполнены в рамках проекта по разработке промышленной технологии разделения изотопов азота. Укрупненный стенд позволяет оценить и сравнить эффективность применения различных рабочих систем для выбора оптимального решения. Изотоп азот-15 - перспективный компонент для высокоплотного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива). Такое топливо предполагается использовать в реакторах на быстрых нейтронах и прежде всего – в инновационной реакторной установке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, которая строится на "Сибирском химическом комбинате" "Росатома" в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". По оценкам ученых "Росатома", такое топливо, где вместо природного азота будет использован азот-15, будет обладать рядом преимуществ. Изотоп азот-15 уникален тем, что практически не поглощает нейтроны, поэтому его использование позволит улучшить нейтронный баланс активной зоны реактора. Специалисты рассчитывают и на радикальное снижение наработки в реакторе радиоактивного углерода-14, а также на уменьшение так называемой топливной загрузки. Дело в том, что в изотопном составе природного азота преобладает азот-14, поэтому из-за поглощения нейтронов в загрузке активной зоны реактора требуется больше делящегося материала для поддержания цепной реакции. Поскольку азот-15 не поглощает нейтроны, то в процессе выгорания ядерного топлива концентрация нейтронов будет выше, а значит, самого топливного материала потребуется меньше. Таким образом, внедрение азота-15 в конечном итоге поможет снизить наработку радиоактивных изотопов в активной зоне реактора, а также повысить эффективность эксплуатации ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство передовых российских технологий в мировой атомной энергетике. Опытно-демонстрационный энергокомплекс, строящийся на площадке СХК, воплощает в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html
https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область
Наука, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северск, Томская область
"Росатом" отработает производство изотопа для ядерного "топлива будущего"
"Росатом" разработал оборудование для производства ценного изотопа азот-15
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" разработали оборудование для создания технологии производства ценного изотопа азот-15, применение которого позволит повысить эффективность ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, сообщила пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион "Росатома").
Специалисты создали укрупненный лабораторный стенд для исследования разделения изотопов азота в двухфазных газожидкостных системах. "Освоение технологии разделения изотопа в тоннажных количествах позволит организовать в топливном дивизионе "Росатома" промышленное производство изотопа азот-15, который представляет большую ценность для развития инновационных решений в ядерном топливном цикле", - поясняется в сообщении.
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Работы выполнены в рамках проекта по разработке промышленной технологии разделения изотопов азота. Укрупненный стенд позволяет оценить и сравнить эффективность применения различных рабочих систем для выбора оптимального решения.
Изотоп азот-15 - перспективный компонент для высокоплотного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП-топлива). Такое топливо предполагается использовать в реакторах на быстрых нейтронах и прежде всего – в инновационной реакторной установке четвертого поколения БРЕСТ-ОД-300, которая строится на "Сибирском химическом комбинате
" "Росатома" в Северске Томской области
в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв".
По оценкам ученых "Росатома", такое топливо, где вместо природного азота будет использован азот-15, будет обладать рядом преимуществ. Изотоп азот-15 уникален тем, что практически не поглощает нейтроны, поэтому его использование позволит улучшить нейтронный баланс активной зоны реактора. Специалисты рассчитывают и на радикальное снижение наработки в реакторе радиоактивного углерода-14, а также на уменьшение так называемой топливной загрузки. Дело в том, что в изотопном составе природного азота преобладает азот-14, поэтому из-за поглощения нейтронов в загрузке активной зоны реактора требуется больше делящегося материала для поддержания цепной реакции. Поскольку азот-15 не поглощает нейтроны, то в процессе выгорания ядерного топлива концентрация нейтронов будет выше, а значит, самого топливного материала потребуется меньше. Таким образом, внедрение азота-15 в конечном итоге поможет снизить наработку радиоактивных изотопов в активной зоне реактора, а также повысить эффективность эксплуатации ядерного топлива.
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Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство передовых российских технологий в мировой атомной энергетике.
Опытно-демонстрационный энергокомплекс, строящийся на площадке СХК, воплощает в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.
Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
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