https://ria.ru/20240131/isk-1924591315.html

СМИ: иск "Роснано" к ВЭБ.РФ имеет мало перспектив

СМИ: иск "Роснано" к ВЭБ.РФ имеет мало перспектив - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: иск "Роснано" к ВЭБ.РФ имеет мало перспектив

По мнению юристов, корпорации "Роснано", подавшей иск к ВЭБ.РФ на 520 миллионов рублей, будет сложно доказать, что ВЭБ – надлежащий ответчик, пишет издание РБК. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:08

2024-01-31T15:08

2024-01-31T15:08

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москва

роснано

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По мнению юристов, корпорации "Роснано", подавшей иск к ВЭБ.РФ на 520 миллионов рублей, будет сложно доказать, что ВЭБ – надлежащий ответчик, пишет издание РБК. Как ранее сообщалось, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснано", требующей взыскать более 520 миллионов рублей с госкорпорации развития ВЭБ.РФ, это следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 26 января, об основаниях исковых требований официально не сообщалось. "Роснано" в октябре прошлого года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. В ноябре "Роснано" сообщило, что обсуждает с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долга, а в декабре погасило выпуск биржевых облигаций объемом 4,5 миллиарда рублей и выплатило купонный доход по нему в размере более 204 миллионов рублей. По утверждению источников РБК, знакомых с содержанием иска, на рассмотрении в ВЭБ.РФ находилась планировавшаяся сделка с портфельной компанией "Роснано" - "РМ Нанотех", которая специализируется на технологиях мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах, и ВЭБ.РФ, утверждает истец, допустил необоснованную задержку в процессе ее рассмотрения. По данным источников издания, ВЭБ.РФ запросил у "Роснано" обоснование предложенной стоимости продажи актива. Глобальный управляющий партнер юридической фирмы Better Chance Виктория Борткевич отметила, что из иска неясно, в каких договорных или корпоративных отношениях "Роснано" состоит с ВЭБ.РФ. "При этом для взыскания упущенной выгоды "Роснано" необходимо будет доказать нарушение каких-либо обязательств со стороны ВЭБ.РФ, наличие которых пока не усматривается. В такой ситуации ВЭБ.РФ либо является ненадлежащим ответчиком, либо в удовлетворении требований должно быть отказано в связи с недоказанностью состава ответственности", - приводится в статье мнение Борткевич. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин констатировал, что при рассмотрении такого рода дел истцу необходимо доказать, что срыв сделки привел к неким негативным последствиям имущественного характера - убытку или недополученной выгоде, а также доказать наличие причинно-следственной связи между действиями или бездействием ответчика и формированием убытка. "Для этого нужно доказать, что ответчик в принципе допустил бездействие (в данном случае не направил директиву) и что он вообще обязан был совершить некие действия в силу наличия договорных обязательств", — указал юрист в комментарии РБК. В материале также приводится мнение партнера юрфирмы "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Павла Новикова, оценившего шанс на удовлетворение иска как незначительный. Он указывает на то, что убытки в форме упущенной выгоды очень сложно доказать и обосновать их размер. "Поскольку речь идет о споре между компаниями с госучастием, "Роснано" необходимо будет доказывать обязательность санкции со стороны ВЭБ.РФ на совершение сделки, каковая в действительности могла не требоваться", — цитируются в статье его слова.

https://ria.ru/20240123/biznes-proekty-1922941979.html

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922971633.html

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Артем Смирнов

россия, москва, роснано, вэб.рф (вэб)