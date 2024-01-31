https://ria.ru/20240131/granty-1924506065.html

Гранты для соцпредпринимателей Югры в 2023 году превысили 37 млн рублей

Гранты для соцпредпринимателей Югры в 2023 году превысили 37 млн рублей - РИА Новости, 31.01.2024

Гранты для соцпредпринимателей Югры в 2023 году превысили 37 млн рублей

Объем грантовой поддержки социального предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году превысил 37 миллионов рублей, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:37

2024-01-31T09:37

2024-01-31T09:37

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Объем грантовой поддержки социального предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году превысил 37 миллионов рублей, сообщает Фонд развития Югры. В ХМАО для предпринимателей со статусом "социальное предприятие" реализуется комплексная модель развития и разработаны специальные меры поддержки, в том числе гранты до 500 тысяч рублей, льготы по аренде и налогу, субсидии, льготные займы, бесплатное обучение, помощь в продвижении и поиске сотрудников. По словам директора Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" Андрея Зубарева, также в регионе реализуется образовательная программа для женщин в декрете и мам маленьких детей "Мама в бизнесе", благодаря которой участницы бесплатно получают необходимые знания по менеджменту, финансам и маркетингу. В финале программы лучший бизнес-проект получает также финансовую поддержку. "В Югре в 2023 году объем грантовой поддержки социального предпринимательства за счет средств федерального и регионального бюджетов составил 37,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности в Югре работают около 3 тысяч социальных предпринимателей. К социальному бизнесу относятся развивающие и творческие студии для детей, спортивные секции, фитнес-клубы, детские сады, центры для пожилых, а также для реабилитации инвалидов.

https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ