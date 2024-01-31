https://ria.ru/20240131/granata-1924660290.html

Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой

Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой - РИА Новости, 31.01.2024

Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой

"Опасный предмет", обнаруженный возле посольства Израиля в столице Швеции Стокгольме, оказался ручной гранатой, ее уничтожили, сообщает местная газета... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:02

2024-01-31T19:02

2024-01-31T19:02

в мире

израиль

швеция

стокгольм (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148846/15/1488461511_0:470:5616:3629_1920x0_80_0_0_b60bcbb24313fdf321e75aa56a98559c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Опасный предмет", обнаруженный возле посольства Израиля в столице Швеции Стокгольме, оказался ручной гранатой, ее уничтожили, сообщает местная газета Aftonbladet. Ранее в среду телеканал SVT сообщал, что предположительно "опасный предмет" был обнаружен возле посольства Израиля в Стокгольме, место оцепила полиция, было начато расследование. "Это была ручная граната, которую перебросили через забор посольства. По оценкам, она боевая", - пишет газета. Издание сообщает также, что национальная служба защиты от взрывов уничтожила предмет около 15.00 по местному времени (17.00 мск). "Мы не можем сказать ничего о том, как предмет попал туда", - цитирует газета представителя полиции Ребекку Ландберг. Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман сообщил, что посольство подверглось попытке нападения, поблагодарил шведские власти за оперативные действия. "Нас не запугать террором", - написал он на своей странице в соцсети X.

https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html

https://ria.ru/20231212/svechi-1915409950.html

израиль

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, швеция, стокгольм (город)