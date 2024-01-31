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Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой - РИА Новости, 31.01.2024
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19:02 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/granata-1924660290.html
Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой
Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой - РИА Новости, 31.01.2024
Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой
"Опасный предмет", обнаруженный возле посольства Израиля в столице Швеции Стокгольме, оказался ручной гранатой, ее уничтожили, сообщает местная газета... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:02
2024-01-31T19:02
в мире
израиль
швеция
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Опасный предмет", обнаруженный возле посольства Израиля в столице Швеции Стокгольме, оказался ручной гранатой, ее уничтожили, сообщает местная газета Aftonbladet. Ранее в среду телеканал SVT сообщал, что предположительно "опасный предмет" был обнаружен возле посольства Израиля в Стокгольме, место оцепила полиция, было начато расследование. "Это была ручная граната, которую перебросили через забор посольства. По оценкам, она боевая", - пишет газета. Издание сообщает также, что национальная служба защиты от взрывов уничтожила предмет около 15.00 по местному времени (17.00 мск). "Мы не можем сказать ничего о том, как предмет попал туда", - цитирует газета представителя полиции Ребекку Ландберг. Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман сообщил, что посольство подверглось попытке нападения, поблагодарил шведские власти за оперативные действия. "Нас не запугать террором", - написал он на своей странице в соцсети X.
https://ria.ru/20240123/antisemitizm-1923087328.html
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израиль
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в мире, израиль, швеция, стокгольм (город)
В мире, Израиль, Швеция, Стокгольм (город)
Опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой

Aftonbladet: опасный предмет возле посольства Израиля в Швеции оказался гранатой

© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Опасный предмет", обнаруженный возле посольства Израиля в столице Швеции Стокгольме, оказался ручной гранатой, ее уничтожили, сообщает местная газета Aftonbladet.
Ранее в среду телеканал SVT сообщал, что предположительно "опасный предмет" был обнаружен возле посольства Израиля в Стокгольме, место оцепила полиция, было начато расследование.
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«
"Это была ручная граната, которую перебросили через забор посольства. По оценкам, она боевая", - пишет газета.
Издание сообщает также, что национальная служба защиты от взрывов уничтожила предмет около 15.00 по местному времени (17.00 мск).
«
"Мы не можем сказать ничего о том, как предмет попал туда", - цитирует газета представителя полиции Ребекку Ландберг.
Посол Израиля в Швеции Зив Нево Кулман сообщил, что посольство подверглось попытке нападения, поблагодарил шведские власти за оперативные действия.
«
"Нас не запугать террором", - написал он на своей странице в соцсети X.
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