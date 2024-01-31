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Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gorlovka-1924502400.html
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили утром еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:06
2024-01-31T09:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили утром еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 8.40 было выпущено еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по тому же району города. Ранее ведомство сообщало, что с начала суток Горловка подвергается интенсивному обстрелу, выпущено двадцать четыре снаряда калибров 155 и 152 миллиметра, включая кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240131/artilleriya-1924492347.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили 4 кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили утром еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.40 было выпущено еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по тому же району города.
Ранее ведомство сообщало, что с начала суток Горловка подвергается интенсивному обстрелу, выпущено двадцать четыре снаряда калибров 155 и 152 миллиметра, включая кассетные.
Работа артиллеристов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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