Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили 4 кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили утром еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.40 было выпущено еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по тому же району города.
Ранее ведомство сообщало, что с начала суток Горловка подвергается интенсивному обстрелу, выпущено двадцать четыре снаряда калибров 155 и 152 миллиметра, включая кассетные.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.