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Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.01.2024
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16:21 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gololeditsa-1924609116.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.01.2024
Москвичей предупредили о гололедице
Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
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москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она удержится до полудня четверга, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.Синоптик пояснила, что в ночь на 1 февраля в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Во время прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В нижнем слое воздуха температура будет отрицательной, минус 1-3 градуса, а температура подстилающей поверхности тоже будет со знаком минус. Это приведет к гололеду продолжительностью 3-4 часа. "Даже при слабом гололеде дорожная ситуация может быть сложной, что потребует соблюдения скоростного режима. На дорогах образовавшаяся гололедица может удерживаться часов до 10-12, пока температура воздуха не станет положительной. По пути на работу, передвигаться следует осторожно", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о гололедице

Синоптик Позднякова: гололедица в Москве может продержаться до полудня четверга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобака гуляет в Москве
Собака гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака гуляет в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она удержится до полудня четверга, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
Синоптик пояснила, что в ночь на 1 февраля в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Во время прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В нижнем слое воздуха температура будет отрицательной, минус 1-3 градуса, а температура подстилающей поверхности тоже будет со знаком минус. Это приведет к гололеду продолжительностью 3-4 часа.
«
"Даже при слабом гололеде дорожная ситуация может быть сложной, что потребует соблюдения скоростного режима. На дорогах образовавшаяся гололедица может удерживаться часов до 10-12, пока температура воздуха не станет положительной. По пути на работу, передвигаться следует осторожно", - рассказала Позднякова.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
11:20
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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