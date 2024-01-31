https://ria.ru/20240131/gololeditsa-1924609116.html
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.01.2024
Москвичей предупредили о гололедице
Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
2024-01-31T16:21
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москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она удержится до полудня четверга, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.Синоптик пояснила, что в ночь на 1 февраля в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Во время прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В нижнем слое воздуха температура будет отрицательной, минус 1-3 градуса, а температура подстилающей поверхности тоже будет со знаком минус. Это приведет к гололеду продолжительностью 3-4 часа. "Даже при слабом гололеде дорожная ситуация может быть сложной, что потребует соблюдения скоростного режима. На дорогах образовавшаяся гололедица может удерживаться часов до 10-12, пока температура воздуха не станет положительной. По пути на работу, передвигаться следует осторожно", - рассказала Позднякова.
https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о гололедице
Синоптик Позднякова: гололедица в Москве может продержаться до полудня четверга