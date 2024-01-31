https://ria.ru/20240131/gololeditsa-1924609116.html

Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице - РИА Новости, 31.01.2024

Москвичей предупредили о гололедице

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:21

2024-01-31T16:21

2024-01-31T16:21

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в ночь со среды на четверг в Москве, позже температура опустится, а на дорогах образуется гололедица, она удержится до полудня четверга, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.Синоптик пояснила, что в ночь на 1 февраля в столичном регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Во время прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В нижнем слое воздуха температура будет отрицательной, минус 1-3 градуса, а температура подстилающей поверхности тоже будет со знаком минус. Это приведет к гололеду продолжительностью 3-4 часа. "Даже при слабом гололеде дорожная ситуация может быть сложной, что потребует соблюдения скоростного режима. На дорогах образовавшаяся гололедица может удерживаться часов до 10-12, пока температура воздуха не станет положительной. По пути на работу, передвигаться следует осторожно", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, татьяна позднякова, погода