https://ria.ru/20240131/gololed-1924584599.html

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде в ночь на четверг

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде в ночь на четверг - РИА Новости, 31.01.2024

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде в ночь на четверг

Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве в ночь на четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:42

2024-01-31T14:42

2024-01-31T14:42

москва

россия

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве в ночь на четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра. Период предупреждения действует с 21.00 среды до 9.00 четверга.

https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html

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москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)