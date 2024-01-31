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ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе
ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе
Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам украинских дронов-камикадзе, пострадавших нет, повреждены два домовладения, линии газо- и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:18
2024-01-31T18:18
2024-01-31T18:18
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам украинских дронов-камикадзе, пострадавших нет, повреждены два домовладения, линии газо- и электроснабжения, а также мемориал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что также беспилотником был атакован мемориал, осколками сильно посекло камень. По словам губернатора, в ближайшее время оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий. В декабре прошлого года глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в селе Новая Таволжанка будет установлен памятник на месте возникшего народного мемориала в память о погибшем танковом экипаже, где в июне военные отражали атаку диверсантов.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали село Новая Таволжанка с использованием дронов-камикадзе
БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости.
Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам украинских дронов-камикадзе, пострадавших нет, повреждены два домовладения, линии газо- и электроснабжения, а также мемориал, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что также беспилотником был атакован мемориал, осколками сильно посекло камень. По словам губернатора, в ближайшее время оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий.
В декабре прошлого года глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в селе Новая Таволжанка будет установлен памятник на месте возникшего народного мемориала в память о погибшем танковом экипаже, где в июне военные отражали атаку диверсантов.
Появилось видео поражения опорных пунктов ВСУ дронами-камикадзе