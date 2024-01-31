https://ria.ru/20240131/gladkov-1924647557.html

ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе

ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам украинских дронов-камикадзе, пострадавших нет, повреждены два домовладения, линии газо- и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:18

2024-01-31T18:18

2024-01-31T18:18

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атакам украинских дронов-камикадзе, пострадавших нет, повреждены два домовладения, линии газо- и электроснабжения, а также мемориал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что также беспилотником был атакован мемориал, осколками сильно посекло камень. По словам губернатора, в ближайшее время оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий. В декабре прошлого года глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в селе Новая Таволжанка будет установлен памятник на месте возникшего народного мемориала в память о погибшем танковом экипаже, где в июне военные отражали атаку диверсантов.

https://ria.ru/20240127/video-1923818037.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины