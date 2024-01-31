https://ria.ru/20240131/gegemoniya-1924550123.html

"Отторжение растет": в Германии назвали роковой просчет Запада по России

"Отторжение растет": в Германии назвали роковой просчет Запада по России - РИА Новости, 31.01.2024

"Отторжение растет": в Германии назвали роковой просчет Запада по России

Западные страны совершили ряд непоправимых ошибок, в том числе по отношению к России, которые приведут к окончанию их гегемонии, пишет журналист немецкого... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:30

2024-01-31T12:30

2024-01-31T12:30

россия

китай

германия

владимир путин

focus

евросоюз

снг

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Западные страны совершили ряд непоправимых ошибок, в том числе по отношению к России, которые приведут к окончанию их гегемонии, пишет журналист немецкого издания Focus Габор Штайнгарт."На каждом заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мы можем наблюдать, как претензии Запада на гегемонию не оправдываются. Реакции отторжения возникают снова и снова", — отметил он.Штайнгарт подчеркнул, что санкции ЕС, введенные против двадцати стран, включая Россию, Китай и Иран, усиливают сотрудничество этих государств в обход Европы. Так, по словам эксперта, санкции против России не только не ослабили страну, но и помогли ей найти новых покупателей нефти и газа."Санкции Запада в отношении российской нефти и газа привели лишь к тому, что были найдены новые покупатели по более выгодным ценам, например, Китай и Индия. Согласно российским данным, рост экономики в 2023 году составил 3,5 процента. Немецкая экономика, страдающая от нехватки дешевого российского газа, погрузилась в рецессию", — резюмировал он.В октябре прошлого года на саммите СНГ президент России Владимир Путин отметил, что узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона, и разжигает конфликты.

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

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россия

китай

германия

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россия, китай, германия, владимир путин, focus, евросоюз, снг