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В МЧС рассказали, какие газовые баллоны можно устанавливать дома - РИА Новости, 31.01.2024
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02:52 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gazovye_ballony-1924482198.html
В МЧС рассказали, какие газовые баллоны можно устанавливать дома
В МЧС рассказали, какие газовые баллоны можно устанавливать дома - РИА Новости, 31.01.2024
В МЧС рассказали, какие газовые баллоны можно устанавливать дома
Только газовые баллоны объемом не более пяти литров разрешается устанавливать в помещениях жилых домов, емкости большей вместимости должны находиться в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:52
2024-01-31T02:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Только газовые баллоны объемом не более пяти литров разрешается устанавливать в помещениях жилых домов, емкости большей вместимости должны находиться в специальных шкафах с внешней стороны здания, предупреждает МЧС России. "Баллон с газом объемом не более пяти литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления, в жилом помещении должен устанавливаться на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, не менее пяти метров - до открытого источника огня", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Отмечается, что баллоны с газом большей емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома. Каждый шкаф должен иметь предупредительную надпись: "Огнеопасно. Газ". Спасатели подчеркивают, что установка и хранение газовых баллонов должны обязательно проводиться в вертикальном положении. При замене баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, а также включать и выключать электрические приборы. Запрещается, кроме того, устанавливать баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины и неисправными вентилями. Также нельзя отогревать замерзшие баллоны с помощью открытого огня. "Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо раз в пять лет", - напоминает МЧС России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В МЧС рассказали, какие газовые баллоны можно устанавливать дома

МЧС: внутри домов можно устанавливать газовые баллоны не более пяти литров

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области | Перейти в медиабанкГазовые баллоны
Газовые баллоны
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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Газовые баллоны. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Только газовые баллоны объемом не более пяти литров разрешается устанавливать в помещениях жилых домов, емкости большей вместимости должны находиться в специальных шкафах с внешней стороны здания, предупреждает МЧС России.
«
"Баллон с газом объемом не более пяти литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления, в жилом помещении должен устанавливаться на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, не менее пяти метров - до открытого источника огня", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Отмечается, что баллоны с газом большей емкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающихся шкафах с внешней стороны дома. Каждый шкаф должен иметь предупредительную надпись: "Огнеопасно. Газ".
Спасатели подчеркивают, что установка и хранение газовых баллонов должны обязательно проводиться в вертикальном положении. При замене баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, а также включать и выключать электрические приборы.
Запрещается, кроме того, устанавливать баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины и неисправными вентилями. Также нельзя отогревать замерзшие баллоны с помощью открытого огня.
"Проводить освидетельствование газовых баллонов необходимо раз в пять лет", - напоминает МЧС России.
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