https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html

Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину

Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину - РИА Новости, 31.01.2024

Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину

Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:31

2024-01-31T12:31

2024-01-31T12:31

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александр новак

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", - ответил вице-премьер на вопрос о переговорах по поводу продления контракта на транзит газа через Украину. На уточняющий вопрос насчет переговоров с европейской стороной Новак также ответил отрицательно. Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Новак заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, александр новак, евросоюз, цены на нефть