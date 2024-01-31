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Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину - РИА Новости, 31.01.2024
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12:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gaz-1924550570.html
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину - РИА Новости, 31.01.2024
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину
Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:31
2024-01-31T12:31
экономика
россия
украина
александр новак
евросоюз
цены на нефть
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", - ответил вице-премьер на вопрос о переговорах по поводу продления контракта на транзит газа через Украину. На уточняющий вопрос насчет переговоров с европейской стороной Новак также ответил отрицательно. Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Новак заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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экономика, россия, украина, александр новак, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Александр Новак, Евросоюз, Цены на нефть
Новак заявил, что Россия не ведет переговоры о транзите газа через Украину

Новак: Россия не ведет переговоры о транзите газа ни с Европой, ни с Украиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Транзит газа через ГИС "Суджа". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной", - ответил вице-премьер на вопрос о переговорах по поводу продления контракта на транзит газа через Украину. На уточняющий вопрос насчет переговоров с европейской стороной Новак также ответил отрицательно.
Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Новак заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
26 января, 12:43
 
ЭкономикаРоссияУкраинаАлександр НовакЕвросоюзЦены на нефть
 
 
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