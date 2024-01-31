https://ria.ru/20240131/frantsiya-1924579278.html

Полиция задержала 18 фермеров у рынка Ранжис под Парижем

Полиция задержала 18 фермеров у рынка Ранжис под Парижем - РИА Новости, 31.01.2024

Полиция задержала 18 фермеров у рынка Ранжис под Парижем

Полиция Франции задержала 18 человек у продовольственного рынка Ранжис под Парижем, конфисковав их тракторы, сообщает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:22

2024-01-31T14:22

2024-01-31T14:22

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ПАРИЖ, 31 янв - РИА Новости. Полиция Франции задержала 18 человек у продовольственного рынка Ранжис под Парижем, конфисковав их тракторы, сообщает радиостанция Europe 1. "Восемнадцать фермеров были задержаны за "создание препятствий движению транспорта". Их тракторы помещены на штрафстоянку", - сообщило СМИ. Сообщается, что фермеры находились неподалеку от крупнейшего в Европе продовольственного рынка Ранжис в 7 километрах к югу от Парижа. Ранее профсоюзы фермеров объявили о намерении организовать "осаду" рынка, чтобы добиться от правительства новых мер по поддержке аграриев. На всех восьми автотрассах, ведущих в столицу, фермеры организуют блокады. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240130/fermery-1924386555.html

https://ria.ru/20240129/frantsiya-1924175484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция, европа, жеральд дарманен