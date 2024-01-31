https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924511824.html
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов
Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:12
2024-01-31T10:12
2024-01-31T10:12
в мире
финляндия
александр стубб
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. Как ранее сообщало министерство юстиции страны, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 января за рубежом. Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов. Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января - 75%. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто - 43%. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924476433.html
https://ria.ru/20240130/zvonok-1924253448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов
В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии.
Как ранее сообщало министерство юстиции страны, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 января за рубежом.
Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля.
Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб
и бывший глава МИД Пекка Хаависто
. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов.
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Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января - 75%.
По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто - 43%.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё
истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
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