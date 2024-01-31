https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924511824.html

В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов

В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024

В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов

Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:12

2024-01-31T10:12

2024-01-31T10:12

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александр стубб

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. Как ранее сообщало министерство юстиции страны, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 января за рубежом. Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов. Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января - 75%. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто - 43%. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.

https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924476433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто