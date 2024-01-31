Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924511824.html
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов - РИА Новости, 31.01.2024
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов
Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:12
2024-01-31T10:12
в мире
финляндия
александр стубб
пекка хаависто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924067536_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_3d1b82dc170c564bd1c5e5a36b134682.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. Как ранее сообщало министерство юстиции страны, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 января за рубежом. Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов. Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января - 75%. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто - 43%. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924476433.html
https://ria.ru/20240130/zvonok-1924253448.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924067536_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_9ac20091a8017dba54d614256792f90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто
В Финляндии началось досрочное голосование во II туре президентских выборов

В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов

© AP Photo / Sergei GritsЛюди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии.
Как ранее сообщало министерство юстиции страны, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 января за рубежом.
Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля.
Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов.
Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий
00:39
Явка на досрочном голосовании в первом туре составила около 44%, в день выборов 28 января - 75%.
По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто - 43%.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
Кандидат в президенты Финляндии от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"
Вчера, 00:32
 
В миреФинляндияАлександр СтуббПекка Хаависто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала