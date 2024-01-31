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Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий - РИА Новости, 31.01.2024
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00:39 31.01.2024 (обновлено: 05:45 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/finlyandiya-1924476433.html
Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий
Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий - РИА Новости, 31.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий
Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто считает, что США перестанут быть мировой державой, если нарушат гарантии безопасности, которые они предоставили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:39
2024-01-31T05:45
финляндия
пекка хаависто
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александр стубб
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто считает, что США перестанут быть мировой державой, если нарушат гарантии безопасности, которые они предоставили Финляндии в НАТО.&quot;В той мере, в какой Соединенные Штаты намерены оставаться мировой державой, они должны соблюдать двусторонние и многосторонние соглашения, в которых участвуют. Если они выйдут из НАТО или нарушат отдельные соглашения или предоставленные гарантии безопасности, как, например, оборонное соглашение с Финляндией, они перестанут быть мировой державой, и им перестанут доверять. Я не верю, что какой-либо президент США или какое-либо политическое движение в Соединенных Штатах будут готовы к таким изменениям&quot;, - заявил он во вторник на предвыборных дебатах газеты Ilta-Sanomat.И Хаависто, и Александр Стубб, который также вышел во второй тур выборов, отметили, что существует значительная разница между риторикой Трампа, критикующего НАТО, и его реальными действиями. Политики подчеркнули, что при Трампе США увеличили свой финансовый вклад в НАТО и военное присутствие в Европе. Оба кандидата отметили, что доверяют пятой статье НАТО, которая предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи.По мнению Стубба, позиции Турции и Венгрии, как членов НАТО, не ослабляют доверие к альянсу в целом.Первый тур выборов президента Финляндии завершился 28 января. Стубб набрал 27,2% голосов, за Хаависто проголосовали 25,8% избирателей. Второй тур пройдет 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается в среду 31 января. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто — 43%.
https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html
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финляндия, пекка хаависто, нато, александр стубб, европа, в мире, сша
Финляндия, Пекка Хаависто, НАТО, Александр Стубб, Европа, В мире, США
Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий

Хаависто: США не будут мировой державой, если нарушат данные Финляндии гарантии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПекка Хаависто
Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Пекка Хаависто. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто считает, что США перестанут быть мировой державой, если нарушат гарантии безопасности, которые они предоставили Финляндии в НАТО.
«

"В той мере, в какой Соединенные Штаты намерены оставаться мировой державой, они должны соблюдать двусторонние и многосторонние соглашения, в которых участвуют. Если они выйдут из НАТО или нарушат отдельные соглашения или предоставленные гарантии безопасности, как, например, оборонное соглашение с Финляндией, они перестанут быть мировой державой, и им перестанут доверять. Я не верю, что какой-либо президент США или какое-либо политическое движение в Соединенных Штатах будут готовы к таким изменениям", - заявил он во вторник на предвыборных дебатах газеты Ilta-Sanomat.

И Хаависто, и Александр Стубб, который также вышел во второй тур выборов, отметили, что существует значительная разница между риторикой Трампа, критикующего НАТО, и его реальными действиями. Политики подчеркнули, что при Трампе США увеличили свой финансовый вклад в НАТО и военное присутствие в Европе. Оба кандидата отметили, что доверяют пятой статье НАТО, которая предполагает, что нападение на одного союзника альянса рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание соответствующей помощи.
По мнению Стубба, позиции Турции и Венгрии, как членов НАТО, не ослабляют доверие к альянсу в целом.
Первый тур выборов президента Финляндии завершился 28 января. Стубб набрал 27,2% голосов, за Хаависто проголосовали 25,8% избирателей. Второй тур пройдет 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается в среду 31 января. По данным последнего опроса газеты Helsingin Sanomat, Стубба готовы поддержать 57% избирателей, а Хаависто — 43%.
Кандидат в президенты от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
Вчера, 01:01
 
ФинляндияПекка ХаавистоНАТОАлександр СтуббЕвропаВ миреСША
 
 
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