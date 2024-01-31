https://ria.ru/20240131/fermery-1924674153.html

Под Парижем задержали пытавшихся захватить рынок фермеров

Под Парижем задержали пытавшихся захватить рынок фермеров - РИА Новости, 31.01.2024

Под Парижем задержали пытавшихся захватить рынок фермеров

Протестующие во Франции фермеры попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:29

2024-01-31T20:29

2024-01-31T21:14

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иль-де-франс

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Протестующие во Франции фермеры попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, передает телеканал BFMTV. Уточняется, что группа людей пыталась проникнуть в один из павильонов, который снабжает продовольствием весь столичный регион Иль-де-Франс. Как видно на кадрах телеканала, несколько десятков человек ворвались в складское помещение и начали устраивать там погромы.Полиция, дежурившая на месте, вывела фермеров из здания. Силовики задержали 79 человек, их увезли в участки. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сегодня заявил, что число протестующих в среду достигло десяти тысяч человек. Он добавил, что для манифестантов установили красные линии: не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Митингующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, иль-де-франс, жеральд дарманен