https://ria.ru/20240131/fermery-1924666429.html

В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде

В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде - РИА Новости, 31.01.2024

В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде

Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:33

2024-01-31T19:33

2024-01-31T19:33

украина

венгрия

молдавия

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774532756_0:143:3076:1873_1920x0_80_0_0_ab363ffd0d2942b58fe9939713b7bf76.jpg

БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом украинского зерна на рынки стран ЕС, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. "Брюссель в очередной раз бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна", - привели в ведомстве слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя. По его словам, такое решение ЕК может "еще больше поставить под угрозу стабильность сельского хозяйства и будущее фермеров ЕС". ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

украина

венгрия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, венгрия, молдавия, еврокомиссия, евросоюз