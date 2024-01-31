https://ria.ru/20240131/fermery-1924666429.html
В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде
В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде - РИА Новости, 31.01.2024
В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде
Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:33
2024-01-31T19:33
2024-01-31T19:33
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом украинского зерна на рынки стран ЕС, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. "Брюссель в очередной раз бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна", - привели в ведомстве слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя. По его словам, такое решение ЕК может "еще больше поставить под угрозу стабильность сельского хозяйства и будущее фермеров ЕС". ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, венгрия, молдавия, еврокомиссия, евросоюз
Украина, Венгрия, Молдавия, Еврокомиссия, Евросоюз
В Венгрии заявили, что Еврокомиссия бросает фермеров в беде
Минсельхоз Венгрии: ЕК, решением о ввозе с Украины, бросает фермеров ЕС в беде
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом украинского зерна на рынки стран ЕС, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии
до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
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"Брюссель в очередной раз бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна", - привели в ведомстве слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
По его словам, такое решение ЕК может "еще больше поставить под угрозу стабильность сельского хозяйства и будущее фермеров ЕС".
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву
увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
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