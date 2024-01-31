https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html

В ЦАМТО предупредили Эквадор о последствиях передачи США российского оружия

В ЦАМТО предупредили Эквадор о последствиях передачи США российского оружия - РИА Новости, 31.01.2024

В ЦАМТО предупредили Эквадор о последствиях передачи США российского оружия

Передача Эквадором США российской военной техники, которая после этого, скорее всего, будет отправлена на Украину, станет враждебным шагом и негативно скажется... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:15

2024-01-31T11:15

2024-01-31T11:15

эквадор

сша

москва

игорь коротченко

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

цамто

ми-171

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Передача Эквадором США российской военной техники, которая после этого, скорее всего, будет отправлена на Украину, станет враждебным шагом и негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве (ВТС) латиноамериканской страны с Москвой, заявил РИА Новости в среду известный российский военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Так он прокомментировал слова президента Эквадора Даниэля Нобоа, заявившего, что его страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы. По словам Нобоа, эквадорская сторона доказала, что планирующаяся к передаче техника является "металлоломом", который "можно" передать в рамках международных соглашений. "Вопреки заявлениям президента Эквадора, закупленная ранее этой страной российская военная техника стоит на вооружении эквадорской армии и вполне боеспособна. Конечно, ее передача через США на Украину представляет собой откровенно недружественный и даже враждебный шаг Кито в отношении Москвы", - сказал Коротченко. Директор ЦАМТО подчеркнул, что сегодня Соединенные Штаты оказывают массированное давление на страны Латинской Америки, ранее закупавшие советское и российское оружие, и если основные партнеры РФ в регионе, в том числе Куба и Венесуэла, однозначно не пойдут на подобные сделки с Вашингтоном, то такие "колеблющиеся" станы, как Эквадор и Аргентина, вероятно, могут передать определенное количество вооружений. "Безусловно, подобная сделка окажет негативное влияние на российско-эквадорское сотрудничество, как на политическое, так и на военно-техническое направление. Российская сторона будет учитывать, как себя вели ее партнеры по ВТС с начала спецоперации, и, разумеется, так поступающие государства вряд ли смогут рассчитывать на конструктивное сотрудничество с Москвой в данной области в дальнейшем", - отметил собеседник агентства. В начале января Нобоа заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США. Стоимость последней оценивается в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, какую именно технику Эквадор хочет обменять - военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". Тем не менее, передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов. Комментируя данное заявление, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявляли, что возможная передача Эквадором военного имущества из РФ третьей стороне недопустима, так как это является нарушением международного права. В ФСВТС подчеркнули, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве от 27 ноября 2008 года передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924509700.html

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

эквадор

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эквадор, сша, москва, игорь коротченко, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), центр анализа мировой торговли оружием (цамто), цамто, ми-171, беспорядки в эквадоре, в мире