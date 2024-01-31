https://ria.ru/20240131/eks-zamministr-1924688819.html

Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии

Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии - РИА Новости, 01.02.2024

Для экс-замминистра просвещения Раковой запросили восемь лет колонии

Прокурор в прениях сторон в Никулинском суде Москвы запросил 8 лет колонии общего режима для бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и 6,5 лет для... РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T22:48

2024-01-31T22:48

2024-02-01T09:49

россия

москва

марина ракова

сергей зуев

сбербанк россии

московская высшая школа социальных и экономических наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924730423_0:205:2979:1881_1920x0_80_0_0_66e7883d0d769b1873b2269304a021f5.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон в Никулинском суде Москвы запросил 8 лет колонии общего режима для бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и 6,5 лет для бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Кравченко. "Прокурор запросил 8 лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что гражданскому мужу бывшей виновницы Артуру Стеценко и юрисконсульту "Шанинки" Кристине Крючковой прокурор просил назначить 3 года лишения свободы, управляющему директору ПАО "Сбербанк" Евгению Заку и управляющему директору дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максиму Инкину 3,5 года, а проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову 5,5 лет лишения свободы. Прения продолжатся во вторник 6 февраля, где как ожидается выступит сторона защиты. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с и.о. генерального директора фонда Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. На основании этих документов Стеценко, который в действительности не работал, получил как зарплату и иные выплаты более 7,7 миллиона рублей. В дальнейшем, как полагает следствие, обеспечив в сентябре 2018 года заключение фиктивного трудового договора с ФИРО РАНХиГС, Ракова организовала хищение бюджетных средств более чем на 2,1 миллиона рублей, а заместитель гендиректора фонда Зак фиктивно трудоустроил в организацию своего знакомого, похитив таким образом более чем 2,8 миллиона рублей. Когда Ракова была замминистра просвещения, она с соучастниками с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС, причинив академии ущерб более чем на 20 миллионов рублей, уточняется в сообщении. Кроме того, Ракова вместе с Инкиным, Заком, ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым, исполнительным директором того же учебного учреждения Крючковой и неустановленными соучастниками в сентябре 2019 года обеспечили заключение фиктивных договоров между фондом и "Шанинкой" на выполнение работ и оказание услуг и путем махинаций похитили более чем 21 миллион рублей.

https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html

https://ria.ru/20240131/prigovor-1924607200.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, марина ракова, сергей зуев, сбербанк россии, московская высшая школа социальных и экономических наук