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Экс-глава Верховного суда Украины вышел из СИЗО под залог - РИА Новости, 31.01.2024
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18:01 31.01.2024 (обновлено: 18:02 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/eks-glava-1924643872.html
Экс-глава Верховного суда Украины вышел из СИЗО под залог
Экс-глава Верховного суда Украины вышел из СИЗО под залог - РИА Новости, 31.01.2024
Экс-глава Верховного суда Украины вышел из СИЗО под залог
Обвиняемый в коррупции экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев вышел из СИЗО под залог в 18 миллионов гривен (около 480 тысяч долларов), для этого... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:01
2024-01-31T18:02
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев вышел из СИЗО под залог в 18 миллионов гривен (около 480 тысяч долларов), для этого родственникам пришлось взять кредит, сообщает местное издание "Страна". Ранее в среду украинский центр противодействия коррупции сообщал, что Князев в тот же день выйдет из СИЗО, поскольку за него внесли залог. До 1 марта, по данным ведомства, защита обязана ознакомиться с материалами дела, после чего дело направят в суд. "Мои адвокаты и родственники вынуждены были взять кредит, чтобы внести залог в связи с ухудшением состояния моего здоровья и невозможности лечиться в СИЗО", - приводит издание слова Князева в опубликованной в своем Telegram-канале видеозаписи. Под какой процент был взят кредит и как его собираются отдавать, Князев не пояснил. Он также добавил, что направляется домой, после чего сразу поедет в больницу. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая предъявила Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев. Прокуратура 5 декабря сообщала, что суд продлил Князеву еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.
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в мире, украина
В мире, Украина
Экс-глава Верховного суда Украины вышел из СИЗО под залог

Родные экс-главы Верховного суда Украины взяли кредит, чтобы он вышел из СИЗО

Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО
Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО
Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев после выхода из СИЗО
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев вышел из СИЗО под залог в 18 миллионов гривен (около 480 тысяч долларов), для этого родственникам пришлось взять кредит, сообщает местное издание "Страна".
Ранее в среду украинский центр противодействия коррупции сообщал, что Князев в тот же день выйдет из СИЗО, поскольку за него внесли залог. До 1 марта, по данным ведомства, защита обязана ознакомиться с материалами дела, после чего дело направят в суд.
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"Мои адвокаты и родственники вынуждены были взять кредит, чтобы внести залог в связи с ухудшением состояния моего здоровья и невозможности лечиться в СИЗО", - приводит издание слова Князева в опубликованной в своем Telegram-канале видеозаписи. Под какой процент был взят кредит и как его собираются отдавать, Князев не пояснил.
Он также добавил, что направляется домой, после чего сразу поедет в больницу.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 16 мая предъявила Князеву обвинение в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Позже издание "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что еще 11 судей Верховного суда могут быть причастны к делу о коррупции, по которому проходит Князев. Прокуратура 5 декабря сообщала, что суд продлил Князеву еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.
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