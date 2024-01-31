https://ria.ru/20240131/ekotransport-1924581404.html

Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области

Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области - РИА Новости, 31.01.2024

Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области

За последние пять лет в Липецкой области было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

липецкая область

игорь артамонов

общественный транспорт

экология в россии

воздух

липецк

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние пять лет в Липецкой области было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что среди закупленного транспорта - 80 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Эти транспортные средства были куплены в рамках федерального проекта "Чистый воздух", по которому региону были выделены средства в размере 1,3 миллиарда рублей. "Всего в Липецке 176 газомоторных автобусов. Обновляем трамваи и закупаем электробусы. И это лишь часть работы по улучшению качества воздуха. Предприятия проводят модернизацию и делают производство экологичнее. На 14 тысяч тонн мы снизили объем выбросов в атмосферу с начала реализации федерального проекта "Чистый воздух". Это не просто статистика – люди почувствовали разницу. Количество жалоб на качество воздуха в Липецке снизилось в три раза", – сказал Артамонов. Губернатор отметил, что массовое обновление общественного транспорта в Липецкой области началось в 2019 году. При этом пока в регионе сохраняются жалобы на перевозчиков. "В основном это касается коммерческих автобусов. Много обращений и по интервалам движения, и по профессиональной этике водителей. Занимаемся решением этих вопросов. Это должен быть сервис для людей, а не самоуправство", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общественный транспорт, экология в россии, воздух, липецк