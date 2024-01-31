https://ria.ru/20240131/ekotransport-1924581404.html
Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области
Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области - РИА Новости, 31.01.2024
Более 300 единиц экотранспорта для пассажиров закупили в Липецкой области
За последние пять лет в Липецкой области было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:31
2024-01-31T14:31
2024-01-31T14:31
липецкая область
игорь артамонов
общественный транспорт
экология в россии
воздух
липецк
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние пять лет в Липецкой области было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что среди закупленного транспорта - 80 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Эти транспортные средства были куплены в рамках федерального проекта "Чистый воздух", по которому региону были выделены средства в размере 1,3 миллиарда рублей. "Всего в Липецке 176 газомоторных автобусов. Обновляем трамваи и закупаем электробусы. И это лишь часть работы по улучшению качества воздуха. Предприятия проводят модернизацию и делают производство экологичнее. На 14 тысяч тонн мы снизили объем выбросов в атмосферу с начала реализации федерального проекта "Чистый воздух". Это не просто статистика – люди почувствовали разницу. Количество жалоб на качество воздуха в Липецке снизилось в три раза", – сказал Артамонов. Губернатор отметил, что массовое обновление общественного транспорта в Липецкой области началось в 2019 году. При этом пока в регионе сохраняются жалобы на перевозчиков. "В основном это касается коммерческих автобусов. Много обращений и по интервалам движения, и по профессиональной этике водителей. Занимаемся решением этих вопросов. Это должен быть сервис для людей, а не самоуправство", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общественный транспорт, экология в россии, воздух, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общественный транспорт, Экология в России, Воздух, Липецк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. За последние пять лет в Липецкой области было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что среди закупленного транспорта - 80 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Эти транспортные средства были куплены в рамках федерального проекта "Чистый воздух", по которому региону были выделены средства в размере 1,3 миллиарда рублей.
Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи
"Всего в Липецке
176 газомоторных автобусов. Обновляем трамваи и закупаем электробусы. И это лишь часть работы по улучшению качества воздуха. Предприятия проводят модернизацию и делают производство экологичнее. На 14 тысяч тонн мы снизили объем выбросов в атмосферу с начала реализации федерального проекта "Чистый воздух". Это не просто статистика – люди почувствовали разницу. Количество жалоб на качество воздуха в Липецке снизилось в три раза", – сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что массовое обновление общественного транспорта в Липецкой области началось в 2019 году. При этом пока в регионе сохраняются жалобы на перевозчиков.
"В основном это касается коммерческих автобусов. Много обращений и по интервалам движения, и по профессиональной этике водителей. Занимаемся решением этих вопросов. Это должен быть сервис для людей, а не самоуправство", - сказал глава региона.