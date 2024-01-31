https://ria.ru/20240131/ekonomika-1924481938.html
В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам
В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам - РИА Новости, 31.01.2024
В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам
Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:51
2024-01-31T02:51
2024-01-31T02:51
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной, прокомментировали в Минэкономразвития публикацию доклада Международного валютного фонда (МВФ). МФВ во вторник опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%. "Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос", - говорится в комментарии министерства. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ
В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам
МЭР: экономика показывает высокую степень гибкости и устойчивости к вызовам
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной, прокомментировали в Минэкономразвития публикацию доклада Международного валютного фонда (МВФ).
МФВ во вторник опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%.
"Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России
. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос", - говорится в комментарии министерства.
По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.
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