https://ria.ru/20240131/ekonomika-1924481938.html

В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам

В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам - РИА Новости, 31.01.2024

В Минэкономразвития высоко оценили устойчивость экономики к внешним вызовам

Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:51

2024-01-31T02:51

2024-01-31T02:51

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мвф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам, практика пересмотров "вверх" прогноза по ее развитию уже стала привычной, прокомментировали в Минэкономразвития публикацию доклада Международного валютного фонда (МВФ). МФВ во вторник опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен – до 1,1%. "Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать "вверх" прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам. Продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос", - говорится в комментарии министерства. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2024 году вырастет на 2,3%.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф