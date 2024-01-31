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Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 31.01.2024
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:42
2024-01-31T12:42
2024-01-31T12:42
общество
россия
сергей миронов
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от обязательной сдачи ЕГЭ, так как для подготовки к экзамену нужно нанимать репетиторов, депутат планирует обратиться к кабмину. "Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным... экзамен слишком оторван от школьной программы, и для подготовки к нему нужны репетиторы... Планирую обратиться по этому вопросу в правительство РФ, - написал он. По словам Миронова, аттестат им можно выдавать на основе оценок, полученных в 10-11-х классах, а для поступления в вуз проводить отдельный экзамен на основе школьной программы.
https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ
Лидер СР Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от ЕГЭ