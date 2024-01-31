https://ria.ru/20240131/ege-1924553591.html

Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ

Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 31.01.2024

Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:42

2024-01-31T12:42

2024-01-31T12:42

общество

россия

сергей миронов

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от обязательной сдачи ЕГЭ, так как для подготовки к экзамену нужно нанимать репетиторов, депутат планирует обратиться к кабмину. "Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным... экзамен слишком оторван от школьной программы, и для подготовки к нему нужны репетиторы... Планирую обратиться по этому вопросу в правительство РФ, - написал он. По словам Миронова, аттестат им можно выдавать на основе оценок, полученных в 10-11-х классах, а для поступления в вуз проводить отдельный экзамен на основе школьной программы.

https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей миронов, единый государственный экзамен (егэ)