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Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 31.01.2024
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12:42 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ege-1924553591.html
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 31.01.2024
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:42
2024-01-31T12:42
общество
россия
сергей миронов
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от обязательной сдачи ЕГЭ, так как для подготовки к экзамену нужно нанимать репетиторов, депутат планирует обратиться к кабмину. "Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным... экзамен слишком оторван от школьной программы, и для подготовки к нему нужны репетиторы... Планирую обратиться по этому вопросу в правительство РФ, - написал он. По словам Миронова, аттестат им можно выдавать на основе оценок, полученных в 10-11-х классах, а для поступления в вуз проводить отдельный экзамен на основе школьной программы.
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общество, россия, сергей миронов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от обязательной сдачи ЕГЭ

Лидер СР Миронов призвал освободить детей малоимущих семей от ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил освободить детей из малоимущих и многодетных семей от обязательной сдачи ЕГЭ, так как для подготовки к экзамену нужно нанимать репетиторов, депутат планирует обратиться к кабмину.
"Считаю уместным в рамках Года семьи освободить от обязательной сдачи ЕГЭ старшеклассников из многодетных и малоимущих семей, которые официально такими признаны. Экзамен для них должен быть добровольным... экзамен слишком оторван от школьной программы, и для подготовки к нему нужны репетиторы... Планирую обратиться по этому вопросу в правительство РФ, - написал он.
По словам Миронова, аттестат им можно выдавать на основе оценок, полученных в 10-11-х классах, а для поступления в вуз проводить отдельный экзамен на основе школьной программы.
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23 января, 16:32
 
ОбществоРоссияСергей МироновЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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